好萊塢26歲新生代女星佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）擁有精緻的五官與空靈的氣質，一出道就獲得觀眾矚目，2019年更憑著精湛的演技在電影《她們》中獲得奧斯卡最佳女配角獎，還在漫威系列電影《黑寡婦》中飾演史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）的妹妹而被視為「黑寡婦接班人」，使人氣不斷攀升。而個性一向率真直爽的她，近日她接受媒體採訪時，也意外自爆與47歲男星札克布瑞夫（Zach Braff）的感情已逝，引起網友熱烈討論。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，佛蘿倫絲普伊近日接受時尚雜誌《Harper’s Bazaar》的專訪，被問到男友札克布瑞夫的相關問題時，她竟表示兩人其實已經分手，並強調「我們試著不想讓外界知道，因為肯定會惹來一些閒言碎語」，沒想到她還是忍不住說出了口。

據了解，現年47歲的札克布瑞夫因在電視影集《實習醫生成長記》中演出成功打開知名度，而他即使與佛蘿倫絲普伊相差21歲，但仍在2019年4月擦出愛的火花，被拍到在大街上十指緊扣，隨後也在當年的12月大方認愛。但網路上卻出現不少酸民看衰兩人的感情，因此佛蘿倫絲普伊在去年接受《星期天泰晤士報》（The Sunday Times）專訪時，曾霸氣表示「有些人會對不在他們期望內的事反感，但人生是我自己的，我不會做任何取悅別人的事去當作報導頭條」，今年4月她還在個人社群媒體上公開慶祝男友47歲生日，感情看似相當穩定，沒想到才過沒多久就傳出情變，令粉絲們相當錯愕，瞬間引發話題。

事實上，一向敢說敢做的佛蘿倫絲普伊，不久前也因在時裝周上穿著粉色透視裝，裡面完全沒貼胸貼，大方展現「胸前2點」而引發爭議，但她並不覺得自己的穿著有問題，反嗆酸民「別為了2個乳頭崩潰」，但仍遭到大批網友批評，讓影后潔西卡雀絲坦看不下去，出面力挺佛蘿倫絲普伊做自己的表現。