消息面：

1.根據美國石油協會（API）調查，上周原油庫存減少44.8萬桶，市場預期為增加11.7萬桶。上周汽油庫存減少450萬桶，餾分油庫存下滑75.9萬桶。

2.美國7月新屋開工數較6月大減9.6%，以年率計為144.6萬戶，遠不及市場預估的152.7萬戶，並創下2021年初以來新低。7月建築許可數減少1.3%，以年率計為167.4萬戶，高於市場預期的165萬戶。

3.美國7月工業生產月增0.6%，優於市場預期的月增0.3%。製造業產出月增0.7%，優於市場預期的月增0.2%。7月產能利用率為80.3%，略高於市場預估的80.1%。

4.美國總統拜登周二簽署規模達4300億美元的《降通膨法案》（Inflation Reduction Act），該法案聚焦於氣候、醫療保健與稅賦方面的改革，但目前大多數電動車車款可能失去取得最高達7,500美元抵稅優惠的資格。

5.美國航空（American Airlines）宣布已經向Boom Supersoni訂購20架Overture超音速客機，成為第二家訂購此款飛機的美國航空業者。聯合航空（United Airlines）去年宣布將採購15架Overture飛機。

6.美國嘉年華郵輪公司（Carnival Cruise Line）進一步放寬防疫規定，旅客上船時不必出示已完成新冠疫苗接種的證明。該公司表示，現在訂房量已經超過疫前水準，甚至達到疫前的兩倍。

7.亞馬遜宣布將在年底旺季期間提高賣家支付的部分費用，以緩解人力和物流成本上漲的壓力。亞馬遜在電郵中向賣家表示，從今年10月15日到明年1月14日，所有透過亞馬遜平台銷售和運送的商品，每件將加收附加費35美分。

8.周二美國公債殖利率上漲，部分投資人擔心經濟仍可能步入衰退，雖然出現了通膨的放緩的跡象，但零售業巨頭意外強勁的業績意味著需求仍然炙熱，可能促使聯準會繼續大幅升息。周二美國10年期指標公債殖利率尾盤報2.8077%，較周一的2.791%小升，盤中一度大漲8.2個基點，報2.873%。2年期和10年期債息曲線仍處於被視為經濟衰退前兆的「倒掛」狀態，息差達到負40個基點。

9.周二美國期油大跌3.2%，收在每桶86.53美元，盤中一度跌至每桶85.73美元，創下1月26日來新低。倫敦布蘭特期油跌2.9%，收在每桶92.84美元，盤中一度跌至每桶91.71美元，創下2月18日來新低。投資人擔心全球經濟情勢恐不利於原油需求前景。此外，市場正密切關注伊朗核協議談判的進展。ING表示如果伊朗同意重拾核協議，則油市供應量將增加130萬桶/日。OANDA分析師Ed Moya表示，供應量增加將不利於油價。

10.觀望美國7月零售銷售數據，周二尾盤美元近持平，報106.48。

11.周二紐約期金收跌0.5%，為每盎司1789.7美元，盤中一度跌至1786.05美元。美國經濟情勢優於預期，可能支持聯準會繼續大幅升息，不利於金價走勢。其他貴金屬方面，9月白銀跌0.18美元，為每盎司20.09美元。10月白金跌2.30美元，為每盎司931.30美元。9月鈀金跌9.30美元，為每盎司2149.00美元。