台北大巨蛋防火避難性能審查卡關，導致部分項目無法施作，台北市長柯文哲怒批中央卡蛋，更喊話內政部次長花敬群不要逃。營建署以消防署排煙審查為由擋下，遲遲不發放防火避難性能審查認可函，現傳出7月底消防署進行煙控審查時委員暴增1倍，審查意見暴增至80項，預定8月25日再次審查。大巨蛋完工遙遙無期，北市府大巨蛋籌備處副執行長陳世浩大嘆「只差一個公文」。

遠雄公司前於去年4月申辦防火避難性能審查第4次變更，卻因避難層由1樓修改成B1爭議，迄今內政部尚未核發認可書，使得遠雄向北市府申請建照變更資料不齊備，相關逃生避難梯防火區劃、防火門按規定無法施作，由於時程延宕，大巨蛋無法在今年順利完工、營運。

柯文哲為此屢次怒嗆中央「刁難」，還喊話「花敬群不要逃」，台北市副市長蔡炳坤今年4月親自率隊拜會營建署化解僵局，營建署雖同意避難層認定在B1，但又拋出須待消防署「免設排煙設備審查」完成後，再一併發出「防火避難性能審查」認可函，又給市府軟釘子。營建署並於今年5月4日也補發函稱「尊重」北市府對避難層的認定。

防火避難性能審查認可函仍未有著落，如今煙控模擬審查又成新戰場。據了解，消防署大會有2個小組，前幾次煙控審查僅由1個小組審查，但7月煙控模擬審查時，把另1個小組加進來討論，委員從7人變成14人；原先排煙審查原先僅有60幾項缺失，但其中一位委員未到場，以書面方式審查提出缺失，造成大巨蛋審查意見暴增為80多項，預定下次審查日為8月25日。

市府幕僚批評，第1次審查有9項意見，第2次減少至6項，第3次又暴增到61項，結果7月審查變成80項意見，理論上意見應慢慢收攏，怎麼又變更多？炮轟難道前面審查不認真，更質疑部分內容太瑣碎，「大家要務實」。

遠雄發言人楊舜欽證實，7月底消防署進行排煙審查時，委員增加14人，變成開大會的形式，因此意見也隨之增加，但不知道審查意見增加為幾項，目前也沒看到會議紀錄，他強調對於委員意見都予以尊重，以企業角度分慢慢修正調整。

陳世浩則說，防火避難性能審查已完成，由於消防署還在審查煙控模擬，營建署、消防署都是內政部下的單位，營建署主張雖然防火避難性能審查通過，但萬一煙控模擬內容有修改，倒過來可能影響防火避難性能審查，因此2案將一併發認可函。

陳世浩表示，期程一定會受影響，目前進度為96％，但5座樓梯要加防火牆、防火門部份無法動工，各項程序也會延遲，拖那麼久今年也難以營運，他大嘆，防火避難性能認可「只差一個公文」，只要公文發出來，北市建管處就可以同意辦理變更設計，並趕快施工。

柯文哲在15日專案報告時無奈表示，任內無法發下大巨蛋使用執照，要看民進黨政府良心，怒嗆「不要為了政黨利益，犧牲國家利益。」營建署則透過新聞稿說明，大巨蛋案在內政部中，同時有排煙模擬及防火避難兩項認可申請案，涉有相同處所的排煙設計，涉及大巨蛋體育館人員避難安全，兩項審查的建築設計、消防排煙設備的設置應一致，才不致發生核定內容相互衝突情形。