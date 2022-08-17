林智堅因論文門、球場門等爭議，宣布退選桃園市長改由立委鄭運鵬接棒；曾備戰桃園市長黨內初選的前綠委鄭寶清昨日（16）自爆，「要不要退黨參選還在天人交戰中」，引發各界關注。港媒評論指出，民進黨昨日特別提到，「賴清德挺鄭寶清」的說法不是事實；但此說法並未在檯面上被討論，民進黨大動作澄清，恐有總統蔡英文想讓賴出手擺平鄭的意味。

香港媒體《中評社》今日評論表示，鄭寶清之前因掛上「信賴」看板遭熱議，認為鄭此舉是在表態2024力挺賴清德，為避免造成困擾，鄭已將該看板拆除，並強調「信賴」是民進黨價值，質疑難道民進黨不爭取這兩個字嗎？但也並未否認自己挺賴。

評論分析，近期傳出鄭寶清可能在8月29日登記前脫黨參選，鄭昨日受訪也坦言「要不要退黨參選還在天人交戰中」；若鄭真的這麼做，鄭運鵬將首當其衝，屆時加上民眾黨派出的賴香伶分票，將讓國民黨的張善政坐收漁翁之利。

評論指出，民進黨昨日在聲明中特別提到，賴清德也是選舉對策委員會成員，當時提名鄭運鵬，賴也在選對會內。文中還重申，賴在上周選對會做出決議後特別強調，全黨此時此刻應積極團結支持鄭。對此，評論解讀，民進黨特別點名賴挺鄭，若不是蔡英文授意，黨務主管應不敢這麼做，恐怕是在說給賴聽，希望賴出手制止鄭寶清脫黨參選；若賴無法說服，可能就會把這筆帳算在賴頭上。