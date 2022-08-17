新北市長侯友宜今將接受黨提名爭取連任，被問到是否有信心，侯友宜說，他強調對每件事都有信心，每個挑戰都樂於接受，勇於承擔責任，不計成功或失敗。至於民進黨新北市長參選人林佳龍再提侯是警察性格「巡田水」，侯也霸氣回應，警察出身的市長不但從願景整體規畫，更把別人沒做到的問題解決，「警察不但有前瞻眼光、更有高的執行率」。

侯友宜說，每項職業都要彼此互相理解與尊重，他以警察出身為榮、為傲， 他當市長這3年多，如軌道建設在他任內不斷設計、規畫，並快速進行，一棒接一棒過程中，不斷調整讓速度更快 ，串起整個大台北中心，包括基隆捷運、汐東線與三鶯線介接桃園綠線，他都願意扛起責任，新北好、北台好，千萬人口好。

侯友宜說，他有長遠的規畫，與很高的執行率，30年沒辦法解決的五股垃圾山變成夏綠地，400公頃在市中心的新泰塭仔圳，50年很多人沒有做到、沒解決的，被身為警察出來的市長展現魄力、執行力解決，職業不分你跟我是誰，彼此互相尊重。

至於林佳龍指侯友宜不簽做好做滿聲明書是心裡有鬼，侯友宜說，他一輩子心裡都非常坦然，每一天做好他該做的事，把握當下，他的任期是四年，好好衝刺，在最後這段時間把市民託付給他的責任做好。

但被問到大家都在談後4年是否有信心連任，侯友宜說，他對每件事都有信心，每個挑戰都樂於接受，勇於承擔責任，不計成功或失敗，會好好做事。