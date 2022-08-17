在閱讀的過程中找出固定的文字，可以增加孩子的持續性注意力。（福苗診所提供／李京昇苗栗傳真）

進入8月，不少小孩陸續從幼稚園畢業，即將迎接小學一年級的生活，許多家長都會擔憂孩子沒有足夠專注力進入小學生活，大千醫療體系福苗診所職能治療師陳姿燕建議家長，可在暑假時間透過遊戲方式，訓練孩子5個面向的注意力，幫助孩子進入小學生活能夠更順利。

陳姿燕職能治療師說，5個面向的注意力包含集中性注意力、持續性注意力、選擇性注意力、交替性注意力與分散性注意力。

陳姿燕說，集中性注意力是在接受到訊息時能即時做出反應，像是聽到電話響就去接，是最基礎的注意力。建議的兩種遊戲有一二三木頭人，或是聽到歌曲中特定的字句，做出相對應的動作。

持續性注意力是指能對專注的目標持續多久的時間，例如持續讀一本書的時間。建議的兩種遊戲為在報章雜誌中請孩子找出固定的文字，並記錄閱讀時。

以及將倒數計時器設定1分鐘，先讓孩子看，感覺每一秒的速度，再請孩子閉眼睛自己倒數，看看是否正確。

第3種選擇性注意力是不受環境中訊息的干擾，控制自己把專注力放在該注意的事務上。建議的兩種遊戲是請孩子在裝有各種玩具的箱子裡找出特定物品。還有在5X5的方格中任意填入數字1到25，由家長說一個數字，讓孩子找該數字的位置並指出來。

交替性注意力則是在不同的目標物之間轉移注意力，例如上課時，孩子一邊聽老師講解、一邊看老師在黑板書寫，還要留意對照課本。建議的兩種遊戲為邊看說明書邊組裝積木。以及家長和孩子各有一堆數字牌，兩人同時翻牌，比賽誰先答出兩張牌相加後的正確答案。

最後一種分散性注意力可以同時注意兩件以上的事情，亦即一心多用，常用在上課時，孩子一邊專心聽老師講解、一邊把內容抄下來。建議的兩種遊戲有一邊往前跳，一邊數跳了幾步。還有在不同顏色和數字的牌當中，找到指定的顏色和數字。