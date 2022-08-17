一名男網友分享，他在念大學時，表哥入獄留下一個4歲的女兒，不捨得對方顛沛流離，便決定要當小女孩的新爸爸，給她一個家。後來他與女友論及婚嫁時，才坦言自己已有個10多歲的女兒，所幸對方了解來龍去脈後，坦然接受此事，成為了女兒的新媽媽。當女兒25歲的時候，表哥出獄了，因為身體狀況很差，女兒決定要去照顧生父，而他猶豫之後含淚放手，讓不少網友看了超感動。

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》上發文表示，他高中畢業就去當兵，20歲退伍，在表哥的支持下努力考大學，後來也順利上榜開始就讀醫學系，沒想到在他大三那年，表哥因為毒品入獄，沒多久表嫂就跑了，只留下一個4歲的女兒。

男網友指出，由於先前受到表哥很多照顧，也和表哥的女兒相處過很長的時間，因此他決定要當小女孩的「新爸爸」。在他的媽媽的協助下，他一邊念大學，一邊照顧小女孩。當他要去考醫師國考那一年，女兒也要上小學，至今他都還記得在入學日那天，他牽著女兒到學校報到，並在父親欄裡簽下了自己的名字的畫面。

男網友表示，通過國考後，他開始當住院醫師，工作之餘就是顧小孩，很少參加非必要的活動，因此直到總醫師時期，才有同事知道他有個正在讀小學的女兒。在與女友交往約2年的時候，某天他趕著回家顧小孩，便急著送女友去搭車，對方希望能多點時間相處，他脫口而出，「我女兒明天要考試，我要趕緊回家幫她複習功課！」讓對方當場傻眼，錯愕又難過。

男網友也說，當下他實在沒時間解釋，只覺得很對不起女友，後來帶女友回家的時候，原PO的媽媽把事情的來龍去脈講清楚，女友也很快地接受了一切，也很疼女兒，因此不久後，他們父女相依為命的生活結束，他多了一個善良賢慧的老婆，而女兒則多了個現成的媽媽。

男網友接著說，女兒25歲的時候，表哥出獄了，獨居但身體很差，女兒知道以後想要去照顧親生爸爸，而他的心裡其實很不想要答應，但還是尊重女兒的決定。後來表哥過世了，女兒也嫁人了，隨著夫婿一起去了大陸，現在他們仍保持聯絡。

貼文曝光後，讓不少網友看哭直呼，怎麼加那麼多洋蔥啦！「看文章的時候眼眶濕濕的，這是正常的嗎」、「好險有你願意即時伸出援手，女孩的人生從此不同，暖暖的」、「也許對那個孩子來說，照顧父親也是對自己的救贖」、「超越血緣的父愛，好感人」。