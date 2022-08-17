疫情於兩年半前開始，並快速蔓延至全球，旅遊業亦受創嚴重，不少愛好旅遊的人都不能出遊，靠之前旅遊拍下的照片來一解思念，香港藝人鄧麗欣（Stephy）昨日（16日）在社交平台上PO出去旅遊的照片，還罕見曬出白皙美腿照，引發粉絲暴動。

Stephy在微博上寫道：「旅遊的其中意義是，偶爾可以回憶，偶爾可以想念，偶爾可以期待，下一個旅程到底會是怎麼。」並PO出幾張旅遊美照，看見她依靠在窗邊，帶著大墨鏡與編織草帽，露出大片白皙美背，一手拿著飲料，搭配身後的美景，看起來優雅又愜意。

另一張照片則可以看出是以自己視角拍照，雖不見漂亮的臉蛋，映入眼簾的是一雙修長的雙腿，舒服地躺在海邊，讓人看了心曠神怡，粉絲紛紛在下面留言「人靚景靚」、「好Sexy！」

鄧麗欣曬旅遊辣照，長腿與美背令人羨慕不已。(圖/鄧麗欣 微博)

鄧麗欣分享的照片才了男友視角，她曾與台灣帥氣男星「王子」邱勝翊曾有一段情，穩定交往3年多，這段姊弟戀深受外界祝福，但在去年6月和平分手，有傳聞指出王子家庭經濟負擔重，無法給女方穩定的承諾，兩人對未來沒有共識，才走向分手結局。