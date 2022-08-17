基隆市某社區地下機房起火，濃煙密布，消防局緊急出動，疏散現場民眾，初步研判是配電盤走火。（張志康攝）

基隆市某社區地下機房起火，濃煙密布，消防局緊急出動，疏散現場民眾，初步研判是配電盤走火。（張志康攝）

基隆市安樂區麥金路上，某社區地下室的機房於17日上午發生爆炸，冒出火花，經社區值班人員試圖撲滅，但仍持續悶燒，並冒出大量濃煙。社區緊急通報消防隊，由於現場濃煙密布，難以進入現場滅火，已先行疏散該棟大樓上百民眾，先排煙，以利後續撲救。

社區管理人員透露，17日上午7時許，聽到地下室傳來爆炸聲，隨即冒出濃煙，經通知機電人員到場，並用社區的滅火器撲救，但機房仍持續悶燒，只好通報消防隊救助。

基隆市消防隊獲報後，出動安樂消防分隊等到場撲救，也通知台電斷電，發現現場地下室濃煙密布，撲救困難。經派出3名消防人員進入現場檢視，地下室機房火勢已於上午8時30分左右獲得控制，但現場濃煙太大，先將消防人員撤出，並疏散該棟大樓的民眾以策安全，現場先進行排煙。

該社區是基隆大型集合式住宅，地下室除機房外，也有許多住戶的愛車，由於正值上班時間，民眾無法把車子開出來，急得團團轉。

消防局初步研判，起火原因可能是機房內的配電盤走火導致，但確切起火原因，還有待進一步採證釐清。