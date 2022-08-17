一名網友在臉書爆料公社發文爆料，指他將廠房出租，但租客事後卻突然失聯，房東擔心廠房裏面會發生事故，日前聯繫警方陪同開門查看，一打開卻發現廠房內被推滿了各式廢棄物，宛如大型垃圾場，惡臭滿天，甚至連廠房內上方的天車都看不到了，恐怖景象讓房東和員警當場傻眼。
一名網友在臉書爆料公社發文，表示自己七月下旬的租客突然失去聯絡，原po很擔心廠房裏面會發生事故，8月2日請警察陪同開門，確認沒有發生兇殺自殺事故，看不到租客，卻看到傻眼的一面，只見300多坪的廠房，10米高的空間，被堆滿了各式廢棄物，堆到上面的天車已經看不到了。
原po表示目前已由環保局介入調查，警察局也已經備案，提醒各廠房的屋主及仲介們千萬要小心謹慎！
貼文一曝光網友紛紛留言表示「這個是環保蟑螂，屋主只能自己花錢處理了」、「看到那麼多廢棄物真的暈倒」、「房東完了...這種通常租客都是人頭...」、「人性真的很卑劣，房東監視器裝好裝滿吧」、「房東哭哭了廢棄物清理有得花了。」
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