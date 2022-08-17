高雄市政府經發局推動產業轉型，16日邀請參與2022綠色科技新創大賽出題的在地大廠菖葳、明安，以及初賽入圍的7家團隊進行簡報，讓出題與解題雙方深度交流、拉近供需，並安排綠色科技新創聯盟、華陽創投、AVA天使投資等專家一對一媒合及分享歐洲永續發展趨勢與市場機會，以大帶小共築綠色商機。

2022綠色科技新創大賽是由經發局聯手經濟部中小企業處舉辦，台積電、日月光、友達等17家國內外大廠出題，聚焦綠色科技淨零碳排。在地觀賞魚出口大廠菖葳、高球桿頭大廠明安，分別針對打造智慧化科技養殖、高爾夫球運動碳足跡盤查需求出題，計有KO-IN智高點進駐新創恆生能源、在地新創有戲數位等7家團隊通過初選入圍。

高雄市經發局長廖泰翔指出，產業轉型是市長陳其邁的優先政策，市府聯手中央推動亞灣5G AIoT創新園區、舉辦綠色科技新創大賽，成立KO-IN、DAKUO等新創基地並提供輔導，協助對接大廠及政策資源，以大帶小共創解方。此外積極招商吸引台積電、英特格等大廠進駐，以產業結構面及技術面的雙軌轉型並進，加速高雄從重工業蛻變為智慧科技港都。

這場交流會中特別邀請比利時瓦隆尼亞與布魯塞爾區商務組長鄒宏平，以歐洲永續發展趨勢與市場機會為題，深入分享歐洲資源回收、電動低碳交通等的具體政策及相關綠計畫。鄒宏平指出，商務組熟悉歐洲各國在氣候變遷、永續發展規劃，樂於提供相關協助，鼓勵新創勇於出海，參與全球ESG、數位轉型商機。

綠色科技新創聯盟發起單位代表鄒淑文表示，聯盟以加強綠色新創解決方案之間的整併與合作，催熟國內綠色產業生態系完成垂直整合為目的，盼透過新創結盟，集中戰力發揮一加一大於二的效益，也盼藉由這次與入圍的新創團隊合作，激盪出更多ESG創新應用。(記者張雅雲/高雄報導)