IC設計大廠聯發科宣布，搭載聯發科具5G NR NTN衛星通訊功能的測試晶片，日前於實驗室環境中連線測試成功，可望讓智慧型手機直接透過衛星通訊串連全球。象徵電信產業的重大變革，締造通訊史上重要里程碑。

未來的5G智慧型手機也可以兼衛星手機，進而讓許多難以建置網路的地區也能有連網服務，實現5G網路無所不在的願景。

聯發科超前布局關鍵技術，成功向國際標準組織3GPP提案並於3月下旬發佈的Rel-17標準中納入5G NTN（又稱非地面網路NTN，Non-Terrestrial Networks）衛星網路技術，超越其他業者，提前掌握標準制訂話語權，為全球5G NTN衛星連網服務開創嶄新格局。

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示：「作為5G行動通訊技術的領航者，聯發科技以客戶需求的角度出發搶先布局尖端技術研發，不斷挑戰技術極限，迎向創新應用。聯發科技本次成功驗證了衛星網路在5G 智慧手機上的前瞻性和有效性，徹底發揮5G萬物互聯的特性，為5G NTN衛星網路的發展帶來振奮人心的貢獻。」

羅德史瓦茲信號產生器產品部門副總經理Gerald Tietscher表示：「無所不在的連網環境是羅德史瓦茲重要的社會目標，我們致力於提供合適的量測解決方案以催生更新的技術，進而協助無線通訊產業能有更好的發展。」

工業技術研究院資訊與通訊研究所所長丁邦安表示：「在經濟部技術處支持下，工研院身為國內通訊前沿技術推動者中的重要一員，對於3GPP NTN通訊藉由廣覆蓋，以及高度整合地面網路所帶來無縫連結服務之前景十分樂觀，對5G地面與非地面網路的整合發展具有信心，也期盼能為產業界提供更厚實之技術支援。」