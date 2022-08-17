為提升國中小英語老師的教學能力，教育部國教署今年暑假分北、中、南3區辦理「111年第1梯次國中小英語教師專業增能工作坊」，約330位教師參與，全程以全英語進行，透過5天密集式研習課程，提升國中小英語教師英語口說教學與評量能力。

教育部表示，今年工作坊包含教學知能發展工作坊及教學評量設計工作坊2種類型，國小教師組研習課程與美國學術交流基金會及財團法人語言訓練測驗中心合作、國中教師組研習課程則與英國文化協會及財團法人語言訓練測驗中心合作，透過系統化的實用課程，強化教師英語課堂口說教學策略與技巧。

今年國中英語教師觀課議課實務工作坊，課程包含：觀課原則、如何透過觀課來提升教學效能、如何操作觀課工具等，分2階段辦理，第1階段8月15至17日辦理，教師完訓後1個月內，需繳交教案與20分鐘教學影片各1份，英國文化協會的專家學者將依此提供完整觀課報告給每位參與教師，並於11月12至13日第2階段課程進行觀摩、討論及交流。

參與之教師均認為研習非常實用，可直接應用於課堂教學，也有更多時間能與講師互動並獲得即時回饋，同時還能和來自不同縣市的教師共聚一堂，交流彼此教學經驗及教學技巧，對拓展自身教學經驗與知能有極大幫助。

教育部表示，英語教師參與增能研習後反映熱烈，皆能獲得專業成長，為英語教學做最完善的準備，並將運用所學策略與技巧提高英語教學成效，透過有效的教學活動設計，引導學生勇於在課堂運用英語表達，讓學生找到英語學習的興趣與自信，翻轉英語課堂學習。