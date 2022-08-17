DWS資產管理公司發佈2022年八月最新市場展望，在股市方面繼續抱持審慎態度，並不預期風險資產7月以來的升勢會延續至年底，股票動能的延續性，關鍵在於抵禦通膨的能力；債市固定收益機會仍然較大；中期而言預計歐元兌美元將再次升值；防禦性資產看好基礎設施和房地產。

DWS全球投資總監Stefan Kreuzkamp表示: 「雖然過去一個月風險性資產回升，但我認為市場仍然充滿不確定因素。成長前景不容樂觀，通膨風險尚未減退，因此各國央行可能會繼續升息。此外，還有俄羅斯入侵烏克蘭所引發的政治不確定性。由於市場受季節性因素影響，流動性偏低，預計波動性還是會非常大。我們對股票繼續抱持審慎態度，並不預期風險資產7月以來的升勢會在今年餘下時間延續。

對於股票動能的延續性，Stefan Kreuzkamp認為，關鍵在於抵禦通膨的能力。企業在多大程度上有能力保護其利潤率、而且還能把上升的成本轉嫁給客戶？在大多數工業國家都面臨高通膨的背景下，在討論股票的吸引力時，這個問題的答案就是關鍵。大多數美國和歐元區企業第二季的獲利成長超過了預期，但在未來持續面對價格壓力時，它們能否成功捍衛自己的利潤將有決定性的影響。在未來幾周和幾個月內，定價能力將成為幾乎所有行業的決定性標準。若要做出有充分依據的投資決策，對個別企業的詳細分析將成為更重要的前提。

至於對債券市場冷靜以對的投資者，在今年更是得到教訓。2022年上半年，幾乎所有債券類別的殖利率都以驚人的速度上升，而價格則進一步下跌。隨後7月則帶來了令人驚訝的?勢反彈。而債市之所以會有如此反應，DWS利率固定收益主管 Oliver Eichmann 認為：面對經濟大幅放緩，市場普遍預期主要央行未來的升息將略低於幾週前的預期。儘管存在各種不確定性， Eichmann仍然認為固定收益市場總體上將有積極的發展。在各國央行多年來刻意將負利率和風險溢價保持在較低水平之後，我們已可以看到不同債券類別的差異越來越大。因此，主動型利率經理人透過高明的配置，實現正收益的空間大增。

至於貨幣方面，歐元的疲軟（或者說美元的走強）在接下來幾周應會持續。主因是聯準會的貨幣政策明顯收緊，俄烏衝突對歐元區的衝擊比美國大得多，以及歐元區第三大經濟體義大利政局混沌的影響尚難評估。但中期而言，DWS預計歐元兌美元將再次升值。

最後是多元資產的配置，在當前高通膨的環境下，DWS對基礎設施和上市房地產的投資更具信心。在全球高度不確定的時期，這兩個投資類別都將受益於其防禦性特徵。高通膨率通常不是那麼大的負擔，因為通膨指數化往往有機會將攀升的價格轉嫁給消費者。