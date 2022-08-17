伴隨著數位經濟深入發展，以區塊鏈為基礎設施的 Web 3.0 創新持續活躍，該技術以及加密生態正處於如火如荼的轉變，加上作為數位經濟革命和新一代資訊基礎設施的代表者，將與各個領域深度整合，並且為全球經濟結構重建，再為全球競爭格局帶來「加速」局勢。

鑑於Web3.0仍處於早期階段，創新與人才主要集中在基礎設施。區塊鏈行業中，OKX 聯合LinkedIn(以下稱領英)共同研究撰寫《2022全球區塊鏈領域人才報告 - Web 3.0 方向》，為企業進一步把握Web3.0對組織發展帶來的機會，鉅細靡遺理解區塊鏈行業及身處其中的組織人才，並提供前瞻洞察和實操建議。

全球區塊鏈領域人才增長強勁 大陸人才相對較低

截至 2022 年 6 月領英全球會員中，區塊鏈領域人才總量同比增長 76%，美國、印度、中國、英國和新加坡是全球 TOP 5 區塊鏈人才國，其中，印度、新加坡人才總量增速較高，分別為 122%、92%，美國為 62%，大陸相對最低，區塊鏈人才總量同比增長 12%。

(全球 TOP 10 區塊鏈人才需求國2021 年職位發佈同比快速增長/OKX提供)

從職位發佈量來看，人才需求主要聚集在美國、中國、法國、印度、德國等地。值得注意的是，前十大區塊鏈人才國中，美國、中國、印度、英國、新加坡、加拿大等國的區塊鏈職位發佈量在 2021 年均呈倍數級增長，人才需求極為強勁。

核心人才需求從金融轉向技術型人才

從全球區塊鏈領域人才構成顯示，金融類人才在領域內佔比最高（19%），其次為研發人才（16%），與此同時，測試工程師崗位人才成長最快，而技術型人才需求的缺口最大。

就人才增加速度來看，全球區塊鏈人才數增長最快的職位 TOP 5 為測試工程師、密碼邏輯技術專家、合規分析師、設計師和支持分析師。隨著區塊鏈技術研究進步和在各行各業、各個領域的滲透、融合與發展，區塊鏈行業正由金融屬性轉為技術屬性，兩者逐步發展成為數位經濟的重要組成關鍵。

(2022年全球區塊鏈領域Web3.0方向人才需求類型 /OKX提供)

根據數據顯示，目前全球區塊鏈領域對技術性人才的需求高、缺口大。截至 2022 年 6 月，研發類人才的職位發佈量位居全球區塊鏈人才需求之首，其次是信息技術類人才，產品管理、市場營銷和人力資源類。而目前位居區塊鏈人才數量第一的金融類人才，從招聘需求的角度來看僅位列第六。

值得關注的是，人力資源類人才作為全球區塊鏈領域第五，屬於急需的人才類型，也反應出區塊鏈領域人才需求及人才市場的活躍情況。

智慧企業給予人才驅動力 數位經濟時代的區塊鏈領域正「加速」

全球區塊鏈的發展已步入快車道，有巨大的發展潛力和機會，與此同時，區塊鏈領域也面臨著組織發展和人才等各種層面的挑戰。對此，企業應積極洞察即時調整人才策略。

隨著區塊鏈技術的創新發展，以及元宇宙浪潮的推波助瀾，區塊鏈在各個領域的應用、滲透和整合的廣度和深度都將進一步強化，各國政府及監管機構也在強化對於區塊鏈技術，及其研發應用的鼓勵和支持，越來越多的企業將進一步投入並進行更多嘗試。

技術型人才為行業關注熱點和需求核心，加強海內外引才並做好核心人才技能培養、潛能挖掘才是重點。

區塊鏈已被證明是解決複雜問題的關鍵技術，前景十分廣闊，而企業對區塊鏈技術的投入也將轉化為對區塊鏈人才、技能的需求，且越來越多的研究和數據都能驗證企業對區塊鏈專業人士，尤其是技術型人才需求成長趨勢。

鑑於全球區塊鏈行業人才快速下滑，組織應充分瞄準目標人才搭建混合型人才，同時應因地制宜，結合實際強化既有核心人才技能培養與潛能開挖，彌補人才技能差距和人才缺口。

人才流動高 企業應即時激發員工使命感

作為蓬勃發展的先進行業，受到整個區塊鏈行業特性、技術創新應用及政策影響，區塊鏈領域人才任期較短、流動頻繁，在行業邊界模糊、混合辦公模式逐漸成為常態的形勢下，僱主對優質人才的競爭將更為激烈，人才流動頻繁不可避免。

企業應積極更新企業願景、價值觀，同時創造良好的工作環境，強化員工感性和理性認同，充分激發員工的使命感並提升員工幸福感，保留人才，助力企業健康發展。例如，OKX 最核心的用人決策標準就是有想法、有執行力及有使命感的人。一方面，鑑於行業處於早期階段，只有真正對行業保持好奇心和樂觀態度，且願意深入理解行業的人才，才能走得更長遠；另外一方面，區塊鏈行業離錢很近，充滿誘惑和挑戰，懷抱正念的人及有真正的Web 3.0 理想的人才備受重視。

隨著區塊鏈技術及其建構的全新金融科技體系開始被人們認識並接納，全球越來越多學校開設區塊鏈相關學科或課程，培養專業人才。未來隨著專業人才的增多，區塊鏈技術及運用的競爭也將越發激烈，學歷將作為企業篩選人才的重要指標，門檻也會越來越高。

因此，組織應跟緊時代腳步，把握行業和市場發展變化及趨勢，重新定義人才團隊及人才標準，為未來打好人才基礎，才能應對不確定性的競爭力。