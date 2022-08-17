全球首富馬斯克(Elon Musk)在今年成為話題人物之一，他在收購社群平台推特(Twitter)計畫失敗後，將目標轉移至體壇，他今天在推特發文表示正準備收購英超足球隊曼聯，立即引來軒然大波，他說：「我正在買下曼聯，不用客氣。」但是否真如他所說還是未知數。

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

馬斯克今天在社群發文表示將收購豪門曼聯，讓全世界都相當關注，今年4月他才嘗試買下推特，金額為440億美元，但7月以假帳號數據問題為由表示對方「嚴重違反協議中多項條款」，且在簽訂協議時有「虛假和誤導的陳述」，決定終止雙方收購交易。

而這件事還未完，法官判定10月17日開庭審理推特對馬斯克提出的訴訟，為期5天，所以現在馬斯克又提出要收購曼聯的消息，才更加令外界震驚。曼聯現在由葛雷澤(Glazer)家族經營，目前老闆為葛雷澤(Joel Glazer)，他們早在2005年就買下了球隊。