民進黨基隆市長候選人蔡適應日前遭爆沒讀過基隆高中，卻疑似用「偽高中學歷」的方式爭取基隆選民認同。對此，基隆高中正牌校友、國民黨前台北市議員羅智強指出，基隆人非常善良，只要是真心為基隆付出的人都會願意給機會，根本沒有騙學歷的必要。

羅智強今（17）日在臉書表示，前新竹市長林智堅為了騙碩士學位，不惜抄襲論文，沒想到如今又來個蔡適應，連高中學歷都要騙，偽充基中人長達16年；他透露，因為校方長年將蔡列為傑出校友，身為正牌校友的自己也一直以為對方是學弟，想不到其實竟是假校友，讓人傻眼。

面對爆料，蔡適應日前受訪時強調，從未自稱畢業於基隆高中，僅受邀參與校友會運作，並說校友會和畢業是兩回事，被混為一談非常奇怪。

對於蔡適應的說法，羅智強認為意思根本是「是你們自己笨蛋要說要說我是基隆中學校友，我只不過是16年都不否認，假裝我就是」，怒批蔡隱藏身份，以此結交當地人脈，毫無誠信可言。