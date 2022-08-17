中國外交學院副院長王帆17日在《環球時報》撰文指出，美國前國務卿季辛吉近日在《華爾街日報》受訪，擔憂當今世界正處於一種「危險的失衡狀態」、「我們（美國）在部分由我們製造的問題上與俄羅斯和中國處於戰爭邊緣」，引起國際輿論關注。季辛吉是「均勢戰略」專家，一直認為世界穩定有賴於全球力量平衡，也有賴於能力和目標的平衡。而現在他認為美國的做法已經破壞了應有的平衡，因此世界處於危險的戰爭邊緣。

王帆稱，首先，當今美國處於戰略性焦慮和激烈內鬥之中。因此急於出牌、亂中出牌。歐洲原本相對穩定的局面因美國主導的北約持續東擴而出現失衡，最終導致了俄烏衝突的爆發。近來，美國又在台灣問題上不斷滋事，就是想讓所有亞太國家欲靜不得、欲合不得。原因是美國將歐亞大陸視為地緣戰略的整體，北約不能只歐不亞。

此外，美國的霸權投射不能顧此失彼。美國當前的意圖就在於打破原有相對穩定的態勢，製造有利於美國的失衡局面。美國意欲將霸權建立於全球力量失衡的基礎之上、地區層面的相互制衡之上。全球力量出現有利於美國的失衡局面，美國才能確保霸權地位的長久。

王帆說，其次，為了維護美國的霸權之局，所有國家都不過是美國的棋子，合則用，不合則棄。美國在布霸權棋局，其霸權建立在其他國家作為棋子基礎之上，這些棋子在美國需要時會被榨取價值，不需要時或成為棄子，危機時刻甚至很可能被犧牲掉。

無論是北約東擴、北約「亞太化」，還是「印太北約化」，都是為了通過戰略棋局來達到延續衰敗中的美國全球霸權的目的。

王帆強調，第三，歐亞大陸是美國霸權棋局的「棋眼」。現在美國戰略界的眼中不僅僅是與俄羅斯等幾個國家的競爭，而是從爭奪歐亞大陸的「大棋局」到重新長期掌控這一地緣政治的核心區域來看問題的。如果看一下美國戰略家布裡辛斯基的著作《競賽方案》和《大棋局》就會明白華盛頓政治菁英的用意。布裡辛斯基的歐亞棋局概念始於冷戰，在冷戰後又有了變化發展。但其核心是明確提出「歐亞大陸是最重要的地緣政治中心」的觀點。

王帆指出，總之，美國為了維持全世界霸權地位，正不遺餘力防範歐亞大陸任何潛在對手對其主導歐亞大陸事務地位的挑戰。。當前，美國認為中俄已經構成了對歐亞大陸主導權的挑戰。中國的「一帶一路」倡議和俄羅斯的「大歐亞夥伴關係」倡議被美國視為威脅。美國的霸權棋局不允許世界上出現任何真正有實力的挑戰者，尤其是不允許歐亞大陸出現挑戰者。因此，現在的美國，已經到了氣急敗壞不惜使用一切手段（除直接參戰）來打壓他國的程度。