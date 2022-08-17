香港女星李若彤1995年在《神鵰俠侶》飾演小龍女，以精緻臉蛋和仙氣外型，讓她被封為「最美小龍女」，過了27個年頭後，李若彤現在則是保養有術的美魔女，她昨（16日）過56歲生日時就提到，自己常被問「會怕變老嗎？」對此，李若彤也大方吐內心話。

李若彤昨迎接56歲生日，她特別拍影片分享，自己常被問「感受如何？會怕變老嗎？」李若彤大方說：「變老？我不怕」，表示她只怕活著沒動力，「跳動著的才稱得上是生命，永遠靜態的只能算是擺設」，李若彤認為，年齡的數字一直在增加，而她對美「力」的追求也在繼續，感恩活到56歲依舊活得自在、活力滿滿。

李若彤大玩空中瑜珈。（圖／取材自李若彤微博）

李若彤秀出結實、柔美的體態。（圖／取材自李若彤微博）

李若彤常對自己說：「不要期待過高、不切實際，保持對自我的要求，這樣我才能說一句，沒白活」，李若彤驕傲她已56歲，影片散發滿滿正能量，好身手的她大玩空中瑜珈，秀出結實、柔美的體態，並幽默說：「27年前小龍女睡繩子的功夫，56歲的姑姑沒有丟」。

身材健美的李若彤穿貼身瑜珈服，不見一絲贅肉，有網友就留言讚：「還是當年的小龍女」、「不愧是姑姑」、「什麼演員的顏值可以看一遍又一遍，只有姑姑」，還釣出李若彤說：「除了顏值，也看看我的努力啊」。