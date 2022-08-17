長榮酒店與網路人氣圖文創作《某人日常》插畫家Auddie合作，為國內旗下六家酒店繪製專屬插畫，邀請旅客一起跟著「某人」逃離厭世日常，在長榮酒店享受吃飽飽又睏霸霸的假期。

長榮酒店表示，自9／1起至10／31止，凡訂購官網指定專案，入住就送長榮酒店ｘ某人日常聯名限量Q版周邊商品，包括旅行收納袋六件組或保溫瓶，再搭配悠遊國旅住宿優惠活動，平日（週日至週四）每房每晚可折抵1300元房價。

長榮桂冠酒店（台中）主打「某人睏告霸33小時」住房專案，平日限定（週日至週四），雙人入住貴賓樓層高級客房或高級家庭房只要3333元，包含兩客自助式早餐，享8：00入住、隔天17：00退房服務，每房贈送保溫瓶一支或旅行收納袋一組（二擇一），不論是情侶或是小家庭，悠哉退房沒煩惱。

長榮桂冠酒店（基隆）推出「某人最潮山海行」住房專案，平日限定（週日至週四），雙人入住山景雙人房3999元起，包含自助式早餐，每房贈旅行收納袋一組；海景雙人房4499元起，包含自助式早餐，每房贈保溫瓶一支。

台糖長榮酒店（台南）預訂「某人相揪好友PLAY FUN」住房專案並使用悠遊國旅住宿優惠活動，雙人入住豪華客房3688元起，包含自助式早餐，每房隨機贈送保溫瓶一支或旅行收納袋一組（恕不指定），專案每日限量3間。

長榮桂冠酒店（台北）預訂「花開四季─某人日常限定」住房專案並使用悠遊國旅住宿優惠活動，雙人入住高級客房3688元，四人入住豪華家庭套房7088元，依訂房房型包含自助式早餐，每房隨機贈送保溫瓶一支或旅行收納袋一組。

長榮文苑酒店（嘉義）推出「文苑假期一泊二食─某人日常限定」專案，平日（週日至週四）雙人入住豪華客房5340元起，包含自助式早餐及晚餐，入住贈送保溫瓶一支；另有「三天兩夜環保住房─某人日常限定」專案，雙人入住高級家庭房兩晚房價7400元起，包含豐盛自助式早餐外，再送超萌旅行收納袋一組。

長榮鳳凰酒店（礁溪）預訂「某人日常一泊二食」住房專案10900元起，包含自助式早午餐及晚餐，加贈保溫瓶一支和旅行收納袋一組。