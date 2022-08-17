中風對健康危害極大，而中風原因眾多，有時是先天體質，有時則是後天生活習慣造成，醫師表示，統計研究發現，脖子粗細與中風機率有很高關聯性，基本上，脖子愈粗者中風機率越高，民眾可透過自量脖圍，了解自身健康風險度，並採用健康飲食、規律運動等生活習慣，降低中風機率。

林口長庚醫院腦神經外科醫師顏君霖在《健康2.0》表示，中風與血管狹窄程度有關，因血管狹窄會導致頭腦血流不足、提高中風機率，雖人體的血管狹窄難從外觀得知，但研究發現，血管狹窄度與脖子粗細有明顯關聯。他表示，一般而言，男性脖圍若高於40公分，女性高於35公分，中風機率較高。

男性脖圍若高於40公分，女性高於35公分，中風機率較高。( 圖 / 取自健康《2.0》)

他表示，脖子粗細與血管狹窄的關聯性主要有2點，一為脖子粗者體型常較碩大、較肥胖，脂肪多容易合併代謝症候群，是中風的高危險族群、增加中風機率；第二點則為脖子粗者，軟組織會比較多，睡覺時容易打呼，晚上易有睡眠呼吸中止症，國外曾有研究證實，睡眠呼吸中止症與中風密切相關。

顏君霖並表示，經統計，台灣中風患者6成有睡眠呼吸中止症，而有睡眠呼吸中止症的人中風機率多出一般人3倍。

男性若要量測脖圍，可採量領圍方式，測量位置在喉結下方。（圖／取自健康《2.0》）

至於民眾該如何量測自己的脖圍，顏君霖表示，男性可採量領圍方式，亦即訂製襯衫需先知道自己的領圍，測量位置在喉結下方。