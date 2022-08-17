科技巨頭向來將演算法視為商業機密，近日傳出大陸騰訊、抖音、美團及阿里巴巴等科技公司為了遵守當局強化演算法的新規定，紛紛繳出部分演算法機密，引來美國媒體關注，因為過去美國政府也有意了解演算法的運作模式，但都遭到Meta、Google等公司拒絕。

大陸國家互聯網信息辦公室為了解決濫用數據的問題，並加強網路約束力，早在3月就已經通過相關新規定，科技公司必須上繳應用程式演算法。12日發布公告指出，微博、騰訊、阿里巴巴及美團等30間科技巨頭都已提交部分演算法的詳細資訊，包含如何收集個人數據、客製個人推薦及內容。

CNBC報導指出，大陸當局這項措施可說是前所未有，且無從得知科技公司究竟繳出多少演算法資訊，過去美國立法人員也曾經有意了解演算法的細節，但都遭到科技公司以商業機密為由拒絕。

報導提到，目前各國並沒有像大陸一樣制訂法律對演算法進行規範，但歐盟正在針對人工智慧的使用範疇與規則是否立法管理進行辯論，如果確定成真，將改寫人工智慧市場的生態。

此外，今年4月，歐盟已經就數字服務法達成共識，要求網路平台需要進行更嚴格的審核與管理，需要刪除非法及有害的內容，同時加強防範網路詐騙、買賣詐騙及散播仇恨言論的行為。