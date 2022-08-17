近年來，大陸互聯網日益發達，隨之而來的是信息網路的增廣以及用戶數量的暴增。在2021年，有超過1000萬家企業在私人網域服務了近5億名活躍用戶，至少有70家公司在私人網域創造出1億人民幣以上的營業額，可見時至今日,私人網域仍潛藏著大量的商機等著我們去發掘。

為了帶大家深入了解私域流量的最新發展，8月18日 金手指趨勢論壇將邀請領域專家、見實科技CEO徐志斌 來告訴大家私域流量未來的趨勢走向。徐志斌曾在騰訊任職8年，引領了騰訊微博開放平臺的架設；也曾擔任過「微播易」副總裁，對於網路電商以及短視頻生態有許多獨到的見解；甚至在近十年出版了《小群效應》、《社交紅利》、《即時引爆》等多項社交領域暢銷書，為社群營運技術提供許多貢獻。

研究私域流量多年的徐志斌，在2018年6月創立了智庫型自媒體「見實科技」，致力於服務微信生態，並為創作者提供社群經營的「方法論」。見實科技將散亂的案例、數據、整理成一 套成熟的知識系統，讓用戶能對私域流量、小程式、小游戲等新潮的服務模式輕鬆上手。本次論壇他將帶來豐富的經驗分享與案例解析，引導大家如何在數字流量的時代快速、有效的掌握私域流量的新玩法，從而激活客戶並開展業務。

金手指獎執委會也提醒大家，隨著網路私領域與商業模式的結合，今年增設了「私域流量行銷獎」。私域流量近年在台灣已成為企業品牌關注的重點，在大陸也早已成為企業營銷必爭之地；因此，希望參賽公司有好的案例,儘快報名! 詳細參賽辧法 參考金手指獎官網。

論壇資訊：日期為8月18日，時間是下午2:00-4:30，形式採線上論壇 (免費報名，會議前提供VooV會議連結)，報名網址。(資料來源／陳奕愷)