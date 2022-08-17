台南市議會本月23日將舉行程序委員會審查2023年市政總預算，無黨聯盟與國民黨團今天以市長黃偉哲任內未達舉債上限，且歲入歲出平衡後，仍有近108億元的剩餘款，主張退回明年度總預算，要求65歲以上長者全面免健保費，「編好編滿」再送議會審查。

針對無黨聯盟、國民黨團記者會主張退回112年市政總預算，台南市長黃偉哲低調表示，總預算已送到議會，議會還沒開始審查，尊重議員意見。民進黨團發言人呂維胤表示，相當遺憾，呼籲兩黨團爭取任何福利，應基於台南財政考量，實際進行預算審查，總預算不只包括健保費，還有許多社會福利支出和重大建設，不應以總預算為要脅。

台南市長黃偉哲上月中旬偕議會民進黨團宣布，編列健保福利金14億元預算送市議會，明年分齡補助65歲以上長者健保費，金額從3000元到2萬元不等。前天，民進黨團籲請黃偉哲體恤弱勢族群，發放每人1000元防疫津貼，國民黨團和無黨聯盟則聯合提案，要求市府緊急辦理追加減預算，每位市民發放2000元防疫津貼。

無黨聯盟總召林阳乙指出，台南市政府顯然沒有之前所說「很缺錢」，一下要編3000元補助長者健保費、一下說要發1000元防疫補助，無黨聯盟認為，既然市府積累108億元剩餘款，平均每年有20幾億元的結餘，這些結餘款可用於65歲以上長者免健保費項目上，黨團主張退回明年度市政總預算，請市府將65歲以上健保費納入重編再送議會審議。

無黨籍市議員許又仁說，民進黨團上月逕行宣布明年健保福利金加碼3000元，2次程序委員會都沒有通過，前天民進黨團又喊出防疫補助費，民進黨作為執政黨團，應很樂意無黨聯盟所提出的市政總預算重編，重新思考長年以來，台南65歲以上健保費並無全面性，這才是負責任做法。

台南市議會國民黨團總召李中岑說，既然市府財政有餘裕，就應當把預算編好編滿，不要為了選舉騙選民；國民黨市議員蔡淑惠說，民進黨明顯是為了選舉綁架預算，所以今天「直接撕票」，要求民進黨編足編滿，且若要發放防疫津貼，也必須編給每戶2000元，不要排富。她說，65歲以上健保免費和市民2000元防疫津貼，才符合全民期待，所以主張退回總預算，「沒有編足是欺騙選民」。