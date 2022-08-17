桃園八德區一名45歲的單親媽媽阿月，多年來靠著在市場擺攤賣蘿蔔糕養大兩個女兒，女兒們也很爭氣，大女兒在校是生醫組資優生，小女兒則是體育好手，兩人拿過不少獎牌、獎狀，自從新冠肺炎爆發後，阿月擺攤生意受影響，一天下來賺不到200元，兩個女兒看母親為生活焦急，表示想休學幫忙家計，但阿月說「孩子的學業和未來，不能毀在我手上。」

慈善團體近日於臉書粉專《社團法人愛的延續公益協會》指出，阿月（化名）當年生下兩個女兒後，先生不想負責就跑了，阿月靠著在各大市場擺攤賣蘿蔔糕維持生計，大女兒今年17歲，將升高三，是校內生醫組的資優生，小女兒15歲要升高一，國中時期已是體育好手。

阿月說，原本擺攤的收入還算過得去，自從新冠肺炎爆發後，市場人潮銳減，擺攤收入開始不穩定，影響到她們一家三口生活，阿月只好讓兩個女兒獨自在家，她則是在北中南全台市場擺攤賺取生活費，錢不夠用就四處借貸。

阿月坦言，從沒想過疫情影響這麼大，常常整天都在趕場，扣掉租攤位等成本後，賺不到200元，她為了不讓生活斷糧，擺攤結束會再到水果攤打工，但仍難以維持基本開銷，再加上她已積欠7個多月的房租，已被房東下令限時搬離。

兩個女兒看著母親為生活焦急，小女兒在還沒國中畢業時，就在餐廳打工到凌晨，就連被學校看好可錄取醫學系的大女兒也願意休學協助家計，阿月苦惱地說，「兩個孩子的學業和未來，不能就這樣毀在我手上。」

貼文引發善心網友留言，「請問可以訂購蘿蔔糕嗎」、「看到這兩個優秀的孩子，因家庭的經濟因素，可能放棄大好的前程，心中實在感到不捨」、「兩位孩子一定要好好完成學業，不要放棄」、「加油！一定可以渡過難關」。