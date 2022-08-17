近兩年，在5G及科技技術的推動下，全球智能終端設備數、用戶覆蓋量呈現高速增長。各大廠商構建的終端技術、應用生態、互聯體驗正在日趨完善，人們的生活已經實現萬物互聯。一個全新的智能生活場景，正在幫助品牌與用戶形成更深的聯結。小米作為全球最大的消費物聯網平臺之一，近年來小米行銷持續為品牌打造出了許多終端智能設備整合行銷的案例，真正的把廣告做成了服務，也為業界行銷提供了創新的思路。

由金手指奬Click Awards執委會主辦，cacaFly、yahoo奇摩、網易傳媒、小米合辦的「數位創意新趨勢-私域流量+行銷5.0+智能生態」論壇，即將於8月18日線上舉行，論壇邀請小米集團互聯網業務部-商業營銷品牌部-創意中心總經理姚磊，以「智能物聯時代的終端生態營銷」為題，帶大家瞭解AIoT（智能物聯）的行業趨勢、佈局和發展，以及其在營銷層面的應用，用實際落地的案例向大家展現AIoT營銷的魅力，引發大家思考和探索。

姚磊從事互聯網廣告創意工作近10年，一直致力於為客戶打造整合營銷解決方案。曾先後任職於Cheil PengTai、小米集團等4A國際廣告公司和500強互聯網公司。經歷了4A到互聯網平臺商業化的的升級，10年來助力了可口可樂、百事集團、百勝集團、三星等世界500強品牌的營銷成就。產出的案例曾獲得金手指獎、艾菲獎、中國國際廣告節長城獎、金瞳獎、虎嘯獎、IAI國際廣告獎等全場大獎、金獎。

第23屆金手指奬Click Awards徵件截止至9月20日止，今年新設「智慧行銷獎」、「私域流量行銷獎」、「娛樂行銷獎」、「事件行銷獎」等新興獎項，今年更特別新增了人物類獎項，歡迎大家踴躍報名！第23屆金手指獎與第45屆時報金像獎即日起開始報名，詳細參賽辦法請洽官網。

論壇資訊：日期為8月18日，時間是下午2:00-4:30，形式採線上論壇 (免費報名，會議前提供VooV會議連結)，報名網址。（資料來源／方心慈）