四川針對工業用電限電停工，HDI廠華通(2313)重慶廠區配合政策進行產線生產調整，華通也緊急增加發電機，華通初估，此次限電對重慶廠區生產影響約個位數百分比，整體來看，影響並不大，目前客戶訂單持續增溫，審慎樂觀看待第3季營運；受限電訊息衝擊，華通今天盤中股價下跌逾6%。

大陸因各地高溫缺電問題嚴重，四川省經濟和信息化廳與四川省電力公司日前公告，自8月15日凌晨12點到24日午夜12點對四川電網有序用電方案中所有工業電力用戶(含白名單重點保障企業)實施生產全停(保安負荷除外)放高溫假，讓電予民，華通重慶廠區生產也因而受到微幅影響。

華通重慶涪陵廠區月產能約70萬平方英呎，主要生產高階HDI PCB，終端應用為智慧型手機、平板、高階筆電等，華通表示，目前重慶廠區配合政策調整產線生產，增加夜班生產，並緊急增加發電機，由於廠區均有3到4週安全庫存，初估限電對重慶廠區生產影響約個位數百分比，整體來看，影響並不大。

華通上半年營業毛利為67.21億元，合併毛利率為19.84%，營業淨利為42.12億元，稅後盈餘為33.26億元，每股盈餘為2.79元，年增115%，創近年同期新高；由於進入傳統旺季，華通7月合併營收攀升至68.88億元，月增15.41%，年增28.56%，為今年單月新高；累計前7月合併營收為407.7億元，年增31%。

雖然今年全球手機市場呈現衰退，但華通藉由HDI技術的廣泛應用，滲透到更多消費性產品應用端來分散風險，美系客戶手機、筆電、平板電腦等新品在第3季都陸續進入量產階段，讓華通第3季營運看好。

在軟板及低軌道衛星部分，華通今年擴增10%-15%的軟板產能已到位，現已投入美系客戶新產品的量產；至於低軌道衛星產品，目前華通除了是SpaceX星鏈計畫中主要PCB供應商外，由於公司多年耕耘衛星用板具備有先進者優勢，也成為其他低軌道衛星業者未來尋求合作的首選供應商，衛星業務成長可期。

華通表示，客戶訂單持續增溫，HDI、FPCB、RFPCB、SMT等各產線製程稼動率會逐步提升至高檔，成為第3季營運成長的驅動力，審慎樂觀看待第3季營運；法人預期，華通下半年在新產能投入生產後，全年營收有望逐季走揚，帶動今年整體營運再創新高。