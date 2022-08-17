民進黨台北市長參選人陳時中17日在大巨蛋政策方針記者會中表達對大巨蛋的態度。（姚志平攝）

民進黨台北市長參選人陳時中17日在大巨蛋政策方針記者會中表達對大巨蛋的態度。（姚志平攝）

台北大巨蛋歷經3任市長、24年工程延宕，確定無法在今年試營運，這項重大建設如何加速交通疏散、符合運動賽事舉辦比例，儼然成為每位市長參選人的「必考題」，民進黨台北市長參選人陳時中過去曾說這是歷史共業，他17日也明確表示「保證安全、體育優先、公布檔案」就是他對大巨蛋的3大承諾。

陳時中上午舉行第二波政見發布會，競選團隊政策小組總召集人管碧玲指出，陳時中一開始就告訴團隊，台北市停滯不是1任市長的問題，而大巨蛋剛好見證了市政建設長久停滯的狀況，「3位市長成了政治明星，但台北市沒有因此成為世界城市明星。」

管碧玲說，20年來大巨蛋爭議不斷，馬英九時期歷經零權利金、選址疑慮，郝龍斌時代則遭監察院糾正、設計圖不符，柯文哲市府則碰上體育賽事比例不符和安全疑慮，需要有魄力、有執行力的市長來解決問題。

陳時中接著提出三大承諾，首先是歷史過程全公布，大巨蛋起初是設計來打棒球，不能把主要目的廢棄「就像蓋醫院1樓是門診，其他都當作百貨公司，這不符合期待」，他希望相關爭議能夠停止，但沒有完整資料，搞得大家相互指責，只會留下歷史傷痛，因此希望公開歷史檔案，讓批評有所本，將傷痛減到最低，強調未來要公開透明，合法合規的做。

陳時中接著提及公共安全要守住，包括防火排煙要安全、交通嚴格要求疏散規畫，必須將內政部審議時的安全要求盡快做到，文字上做爭論沒用，如果有更好的做法就要提出來，讓大巨蛋能合宜使用，民眾能入場看棒球、歡呼，同時也要有合理的疏散計畫，不要做了之後才覺得不夠。

他最後表示，大巨蛋體育活動場次要提高，將透過對口棒球單位、遠雄及中央市府三方會談達成民眾期待，因為體育館必須在體育賽事有空間的情況下充分運用，而非將空間給其他活動，剩下的才給體育用途，也希望未來大巨蛋能有常駐棒球隊，這點可能和中華職棒近一步討論。