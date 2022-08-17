疫情引爆餐飲缺工，瓦城泰統集團在疫情期間加速對內訓練，許多員工通過考核獲得晉升，截至目前為止，集團廚師人數已正式突破900人，相較2021年增加了100多位，穩步邁向千人大關，為擁有最多廚師人才的東方餐飲集團。

瓦城泰統董事長徐承義表示，在疫情中不僅不減薪、不裁員、堅持防疫照護，更利用這段期間加強訓練，完成年中評鑑與考核；所以截至今年上半年統計，廚師今年更有超過半數、高達500人獲得晉升，而其中有60位晉升為「廚務主管」。

徐承義表示，晉升過程中不僅注重廚師的料理能力，更透過高階臂章考核加強任務管理等項目，強化夥伴的領導能力，秉持「服務業最重要的資產是人」的理念，讓夥伴們不斷在良好的制度中持續進步，一起帶動集團向上成長。

瓦城為了讓每位廚師都能烹調出一致的美味，同時又有培養研發新菜的能力，早在瓦城中和總部設立廚藝管理學院，並且親自擔任院長一職，不僅研發新菜一絲不苟，更悉心考究東方廚藝邁向完美的SOP制度，廚師們的SOP「廚藝寶典」更是獨創一幟的資產，32年帶著廚師團隊茁壯成長。

徐承義表示，目前正在加緊腳步籌建的全球研發中心關鍵成功因素之一在於人才，瓦城對人的投資與訓練格外重要，廚藝是研發的核心，廚師是廚藝的靈魂，每個細節都很重要，給予廚師的肯定與榮耀是集團人才發展的重點。

瓦城集團今年進一步啟動優質人才發展計畫，有四大方向，首先對外釋出「校園畢業生菁英發展計畫」，招募優質畢業生加入瓦城；其二對內推動「菁英發展計畫」，提供獎金鼓勵優秀同仁晉升發展；其三，鼓勵「兼職轉正職」延攬正職人才；最後有「退役同仁發展計畫」，把好的人才續留在瓦城做更多彈性的貢獻。

徐承義表示，優質人才發展計畫以此四個方向齊力推展，讓人資單位高效提升整體職能，更同步加速基層主管的培育，希望能藉此打造正向循環、源源不絕的「瓦城之星」，一方面創造人才的成就感，也同時成就了集團的共同願景 。