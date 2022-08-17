擁有嬌豔臉蛋與修長美腿的女優「娃娃」翁雨澄，拍攝過許多作品的她，被「一劍浣春秋」評價為「台灣現役最強女優」，坐擁許多死忠粉絲，不料日前傳出她遭前男友家暴「打到跟豬頭一樣」，身心受創難以繼續後續已排定的工作，娃娃坦言確有此事，已經驗傷並委請律師控告前男友傷害。

據《鏡週刊》報導，娃娃透露遭到前男友家暴已約1個月，至今仍難忘當時的恐懼，她表示肢體衝突是發生在兩人分手後，前男友說想約見免面，她認為復合有望，因此見面並發生了關係，但這之後娃娃發現前男友已另結新歡，因此相當傷心，而前男友非但沒安慰，反倒對她動手，動作大到驚動鄰居，警方因此獲報趕來，娃娃更吐露，當時赤裸著下半身，被前男友硬拉到門外。

娃娃坦言，這不是前男友第一次對她動手，這回又受害後，娃娃前往驗傷，醫生給出的證明，說她身體正面、背面都有傷，右手大拇指指甲、手部及腿部有瘀傷，還有輕微腦震盪的現象，暈眩吐了2天才好轉，也因為她身上有傷痕，導致原本安排好要拍的3部片，只能轉由其他女優代勞，損失至少30萬以上。

娃娃透露，當時她入行拍片，男方辭掉了原本的工作，除偶爾陪她拍片外，其他時間都無所事事，一年就花光娃娃的數百萬積蓄，還堅稱這是兩人的生活費，如今發生家暴事件，讓娃娃想不到的是，前男友竟先向警方報案她傷害，之後向法院申請了保護令，根本惡人先告狀，娃娃因此忍無可忍決定走法律程序，控告前男友惡行，目前已委任律師向新北市地檢署控告他涉傷害罪，目前全案正在調查中，娃娃盼望司法能還給自己一個公道。