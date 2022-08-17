男星艾成今（17日）早上10時許傳出，在蘆洲捷運站三號出口疑似墜樓，現場無生命跡象，目前已送醫急救中。詳細原因仍需警方調查釐清。艾成出意外消息讓人震驚，而他生前最後發文是在2天前，當時他感慨：「愛是人世間最難的功課。」
艾成前天（15日）突感觸發文：「愛是人世間最難的功課，也是最容易的功課，愛她吧，你就會得著永恆！」未料今卻出意外，成為他最後PO文。從艾成近日的發文中，看出他近日對人生感觸頗深，14日他則發文嘆人生如夢，「人生就像一夢，真真假假永遠分不清，但若妳我活在愛裡，每一分秒都紀錄在天上！」
網友紛紛到艾成臉書留言：「請告訴我不是真的...唉 一路好走」、「不知你多辛苦 但一路好走」、「這幾天發文，一直覺得你很努力在生活！辛苦了！一路好走」、「看到新聞嚇到了…願一路好走，希望你在另一個世界裡能快樂。」
40歲艾成擁一副好歌喉，頂著選秀歌唱節目《超級偶像》冠軍光環出道，他不只發專輯，也跨足演員、主持，積極經營副業、開餐廳「艾叻沙」，感情方面，艾成與王瞳愛情長跑10年，終於在2020年登記結婚，甜蜜升格當夫妻。
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