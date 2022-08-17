華碩(2357)今發表ASUS ExpertCenter WS760T工作站，適合用於3D設計/建模、渲染、模擬及視覺化等作業，同時還支援NVIDIA Omniverse Enterprise元宇宙創造，讓專業人士透過即時協作加速工作流程，打造、連接虛擬世界。華碩品牌，除了在NB具厚實的品牌力外，也穩踞伺服器系統／主機板及工作站領導品牌。

ASUS ExpertCenter WS760T搭載最新第12代Intel Core處理器，可為進階創作提供更多核心及頻寬；搭配新一代PCI Express (PCIe) 5.0插槽，最高傳輸速度為PCIe 4.0的2倍，善於處理資料密集作業。

此外，ExpertCenter WS760T最高配備128 GB DDR5-4800 ECC記憶體，可自動偵測及修正資料毀損，以確保系統穩定性；為促進生產力，ExpertCenter WS760T另內建雙2.5 Gbps乙太網路連接埠，加上可選配的WiFi 6E，無時無刻都能坐享高速資料傳輸。

ASUS ExpertCenter WS760T最高搭載NVIDIA RTX A5000顯示卡，能執行複雜的視覺化流程，亦具備NVIDIA Omniverse Enterprise平台所需強大效能，透過即時協作與逼真模擬，強化企業3D設計和數位孿生(Digital Twins)效益。華碩持續攜手多家獨立軟體廠商(ISV)密切合作，並加速3D動畫及建築設計與營建(AEC)產業採用Omniverse，以提供經過驗證的高度可靠性，與關鍵應用程式相容性保證。

ASUS ExpertCenter WS760T隨附的ASUS Control Center，為整合式IT管理軟體，能完整監控商業環境中所有設備，以及讓IT管理員安裝BIOS、遠端一鍵式軟體更新，同步管理多個裝置，無論員工身置何處，皆可輕鬆掌握。