國民黨團17召開「營救困柬國人請政府拿出辦法」記者會，總召曾銘宗主持，副書記長鄭正鈐、洪孟楷、立委吳斯懷在柬埔寨視訊出席。（陳君瑋攝）

台灣人持續遭詐騙受困柬埔寨，國民黨3名立委赴當地了解實情後，今上午以視訊方式向外交部喊話，請外交部長吳釗燮親自到柬國，看看真相是否跟外交部新聞稿所稱的「駐外機制運作良好」一樣；同時，也要求外交部盡速建立與柬埔寨官方的救援平台，開設Line及IG救援帳號，別再只有發新聞稿譴責在野黨。

台灣人持續遭誘騙至柬埔寨，生命受到嚴重威脅，國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷及吳斯懷15日啟程前往柬埔寨與台商、外館人員座談。

鄭正鈐今以視訊方式向國人表示，柬埔寨約莫是在2010年後，隨著中國大陸一帶一路政策，大規模開發西港，從一開始的博弈，發展到詐騙、勒索，直到現在當地已經出現大量的「灰色產業」。

鄭正鈐說，由於外交部並未在柬埔寨設有官方駐處，但面對國人受困柬埔寨，要求外交部必須盡快動用關係，建立起與柬埔寨之間的救援平台，並成立求救專線，除了一般電話外，由於目前他們發現，有不少被害人是使用IG對外求援，因此，外交部也應建立IG及Line的救援帳號。

鄭正鈐也強調，由於台灣人在當地使用的手機，有可能面臨無法使用中文的狀況，因此，救援平台除了使用中文，也應該納入當地所使用的高棉文。

鄭正鈐也重申，目前外交部在胡志明市辦事處的處理人力非常不足，因此國民黨團會盡速提案要求外交部給予更多人力支援。

鄭正鈐表示，目前手上已經有超過十起的陳情案，但由於柬埔寨大約是台灣的5倍大，所有企圖對外求援的被害人或家屬，務必要了解受困的地點，才有可能進行後續救援；同時，由於外交部受理陳情時，必須確認當事人是否真的有進入柬埔寨，因此，護照內頁也必須備妥，官方才能盡速給予協助。

洪孟楷則說，外交部昨天發新聞稿強調辦事處人力有6人，非常充足，但這些同仁根本只是原有辦事處人員，不足應付眼前的緊急事件；尤其，如果人力充足，為何7月21日亞洲台商總會還會發函希望外交部能增加人員？

洪孟楷說，吳釗燮部長可以親自到柬埔寨看看，看看當地的真相，是否跟外交部新聞稿所稱「此一機制已行之有年、運作良好」，還是部長只想甩鍋給第一線人員。他強調，也有台商感嘆，外交部每年花這麼多機密預算的錢，現在柬埔寨出這麼嚴重的事，想要多幾個人幫忙也做不到，到底錢都花到哪裡去了？

國民黨立院黨團總召曾銘宗則表示，國人受困柬埔寨，政府卻束手無策，這代表蔡英文政府的新南向政策有問題，本月15日國民黨團就出面譴責政府罔顧生命、只顧選舉，外交部果然立刻發新聞稿說無法接受這種說法，「你不接受沒關係，但在柬埔寨的國人超過2千人，面對家屬的交集，外交部除了發新聞稿、打嘴砲，有拿出具體辦法嗎？」

「趕快把國人營救出來，一個人都不能少！」曾銘宗說，吳釗燮除了喊口號，還很會發新聞稿譴責在野黨，只是國民黨已經有3個立委前往柬埔寨嘗試營救國人，希望吳釗燮不要再只會打嘴砲。