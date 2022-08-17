檢警即時攔截5名準備出國被害人，查扣被害人護照及證件、筆記本、住宿收據等證物。（警方提供／吳敏菁彰化傳真）

數千名國人被拐賣至柬埔寨生不如死，已成為重大跨境人口販運，彰化地檢署接獲檢舉，近日發現「臉書偏門工作社團」，以高薪利誘前往柬埔寨等國工作，檢警在桃園機場附近旅館搜索，發現5名被害人正準備出國，及時攔截，並逮捕3名主嫌，34歲張女為集團在台首腦，涉案重大，17日上午收押禁見獲准，陳男2萬元交保，林男無保請回。

檢警指出，被騙到寨拘禁被害人，都是由人蛇集團安排出國，行動受到控制，集團分工專業，成員利用臉書或IG張貼訊息，海撈被害人，以「高薪聘請到柬埔寨或泰國等國家從事打字、電腦工作、博弈機房等合法高薪行業人員」誘騙想賺錢的年輕人，詐騙他們出境後，藉由販運人口的方式獲取暴利。每成功招募1人可獲得10萬報酬，至今已經安排50多人出國了。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，不法集團從6月間已成功誘騙多人出國，其中接到 2名被害家屬報案，15日出動50名警力，搜索北、中、高等處，逮獲張姓女子為首等人蛇集團成員共4人，並查扣手機9支、被害人護照及證件、筆記本、住宿收據等證物，筆記本還記錄了數十名被害人的出境資料，並成功攔阻5名準備出境的被害人。

人蛇集團首腦是張姓女子，今年5月初開始，陸續指揮旗下林姓、劉姓、陳姓成員接送被害人、代辦護照及訂購機票等作業，至今已安排近50名國人出境，等於獲取了500多萬元暴利。

檢警也指出，集團每成功招募1人可獲得10萬報酬，暴利如此豐厚，成員被「賣」到柬埔寨，要創造出更高數倍的暴利的價值，可見要被如何海削，被操到從此生不如死。集團至今已經將50多人推向「人間煉獄」。

這次張女等3人因帶3名被害人到外交部領事局辦護照，15日當場被警方逮捕，再回桃機附近一處飯店救出另2名被害人。

檢方訊後認為，34歲張女、30歲林男和28歲陳男均涉嫌刑法《意圖營利詐騙使人出國及違反人口販運防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，其中張女和林男有滅證及勾串共犯及證人之虞，檢方16日晚間向法院聲請羈押禁見，17日凌晨，法院裁准張女收押禁見，林男無保請回，陳男以2萬元交保並限制住居。