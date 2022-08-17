台中市曾任明星國中資優班導師驚爆長年性侵女學生，人本教育文教基金會及中市議員張家銨、賴佳微接獲A女投訴，今天於台中市議會民進黨團舉行記者會；要求市府教育局必須要擴大調查此案件。教育局長楊振昇強調，教育局正嚴查此案，若調查結果屬實，必定重辦。

教育局指出，有關A小姐指控名師操控案，教育局今年4月接獲A小姐指述當年就讀台中市某國中時，被時任導師的某校長以職務之便進行個別輔導，要求與之交往，發生校園性平事件導致身心受創。教育局隨即通知受指控的當事人現職及事件發生時所屬學校24小時內完成通報後，積極著手進行調查。

教育局表示，市府召開性別平等教育委員會決議受理此案，並籌組調查小組進行調查作業，訪談相關人等。教育局嚴加調查此案，因案情調查之必要，依性別平等教育法第31條第1項規定，展延調查期限至今年9月，待調查報告完成後審議。教育局將依法按調查結果的事實認定，若調查結果屬實，本於勿枉勿縱原則，將依性別平等教育法及教師法相關規定重辦。

教育局強調，有關A小姐指當事人在調查期間干擾同學家人，A小姐可於接受訪談時向調查小組反映並列入紀錄。教育局也提醒，受指控的當事人依規定不得私下聯繫或運用網際網路、通訊軟體或其他管道散布事件之資訊，且務必遵守規定，不得違誤。