中國大陸在我周邊海域軍演，也封鎖空域及航道，最嚴重的是，台灣毫無主動權，解除封鎖與否的主動權在中共手中。民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如召開記者會並邀請部會代表說明軍演期間的應變措施，也呼籲政府要居安思危、減少海空衝擊，避免時不時被中國大陸「懲罰」。

邱臣遠指出，台北飛航情報區(RCAA)上接福岡、下接菲律賓馬尼拉，地位舉足輕重，但在軍演封鎖台灣之後，平均每日過境航班減少；另台灣海峽是全世界最繁忙的航線，一年就有50％貨櫃輪經過，一旦開戰，光是繞路的運輸成本就提升15％-20％，台海若遭封鎖導致晶片無法輸出，斷供三個月就會有可能使全球電子產品公司蒙受約1000億美元損失，他另指出，台灣有98％的能源仰賴進口，若遭完全封鎖，我將面臨斷煤炭斷油斷氣的風險。

蔡壁如則指出，2021年9月中國因介殼蟲問題禁止進口台灣釋迦、鳳梨等農產品，生鮮冷藏水果的出口量近5年來首度呈現負成長，今年在美國眾議院議長裴洛西訪台之後，中國對台農漁產品進一步制裁，恐將進一步加劇農漁產品滯銷的問題；蔡政府在貴客來訪前，恐要先顧好台灣農漁產品生計。

交通部航政司回應，在8月2日知道中國大陸要展開軍演的時候，就有成立緊急安全小組，研議替代路線，發布通知業者要繞道迴避；同時24小時監控周圍動態；至於空運、海運在軍演期間起落架次、出入船舶班數都沒有受到明顯影響，僅有過境航班有稍微減少。

經濟部能源局也回應，目前根據我國法規、國際能源署標準，油量儲備可供90天、天然氣10到11天、媒與各能源也都有30天以上的安全存量；至於擔心被封鎖部分，油與天然氣從14個進口，媒從9國進口，另因應未來天然氣占比會增加，戰備儲量也目標在117年會提升至17天。

農產品出口部分，農委會回應，目前水果出口從105年中國大陸原本佔84％，但目前已經降至41％，已經在轉移對陸依賴，整體農漁產品也從108年的23％到去年的19％，也積極拓展高價值市場，這幾年對外的銷售量在增加；戰備需求方面，目前稻米的儲量可以供國人12個月使用，肥料、飼料、種子等也都有半年以上的儲量。