中風一直是健康的嚴重殺手，知名藝人余天上月26日傳出中風、72歲的港星劉松仁也屢遭傳因中風暴瘦，醫師表示，過去民眾多認為出現中風徵狀後需立即使用舌下含片，其實並不正確，因為此藥物會使血壓急速下降，甚至使人昏倒，正確作法應為服用阿斯匹靈，建議量為3顆，並立即就醫治療。

新光醫院心臟內科醫師陳冠任、林口長庚醫院腦神經外科醫師顏君霖在《健康2.0》說明民眾若出現中風症狀時的自救之道。

針對余天上月出現中風症狀時，自行先服用舌下含片，卻未緊急就醫，陳冠任表示，此舉不適當，舌下含片即硝酸甘油，是很強烈的血管擴張劑，對於因血管堵塞造成的心肌梗塞，確實可讓血管較為通暢一些，「但並非口含此藥片就沒事，仍須趕緊就醫，且要注意此藥可導致血壓快速下降、導致昏倒的嚴重副作用。

若發現自己或親友出現中風症狀的處置方式，顏君霖表示，應立即服用阿斯匹靈，建議分量為3顆，「若手頭上僅1顆，也能打通部分阻塞的血管，仍有減少後遺症的效果。」他表示，中風主要分出血性中風與缺血性中風兩種，不論何種，服用阿斯匹靈後，都須緊急就醫。