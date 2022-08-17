大陸界面新聞報導，大陸國家氣候中心微信公眾號17日消息，根據近日監測評估，綜合考慮高溫熱浪事件平均強度、影響範圍和持續時間，從今年6月13日開始至今的區域性高溫事件綜合強度已達到1961年有完整氣象觀測記錄以來最強。

此次過程具有持續時間長、範圍廣、強度大、極端性強等特點。截至8月15日，此次高溫事件已經持續64天，為1961年以來持續時間最長（超過2013年的62天）；35℃以上覆蓋1680站、37℃以上覆蓋1426站，均為歷史第二多（僅次於2017年，分別為1762站和1443站），但40℃以上覆蓋範圍為歷史最大；高溫極值站數262站，已超過2013年（187站）和2017年（133站）。

夏季以來（6月1日至8月15日），大陸全國平均高溫日數12.0天，較常年同期偏多5.1天，為1961年有完整氣象觀測記錄以來歷史同期最多。華北南部、華東大部、華中、華南東部、西南地區東北部及新疆大部、內蒙古西部等地高溫日數普遍在20天以上，新疆中東部、內蒙古西北部、河南南部、湖北大部、安徽、江蘇南部、浙江、福建中北部、江西大部、湖南大部、四川東部、重慶等地超過30天。

夏季以來，豫蘇皖浙鄂贛黔川陝新10省（區）高溫日數均為1961年以來歷史同期最多，湘魯甘寧雲滬6省（區、市）為歷史同期第2多，閩渝為第3多。

大陸全國共914個國家氣象站（占全國總站數37.7％）日最高氣溫達到極端高溫事件標準，河北、陝西、四川、湖北、江蘇、浙江、福建、廣東、青海等地262個國家氣象站日最高氣溫持平或突破歷史極值，其中湖北竹山（44.6℃），重慶北碚（44.5℃）、奉節（44.4℃）、巫溪（44.0℃），河北靈壽（44.2℃）、槁城（44.1℃）、正定（44.0℃），雲南鹽津（44.0℃）日最高氣溫達44℃及以上。

根據大陸中央氣象台預報，未來10天（8月17-26日），四川盆地、江漢、江淮、江南等地仍有持續性高溫天氣，累計高溫日數可達7~10天；上述地區最高氣溫可達35~38℃，局地可超過40℃。綜合研判，大陸此次區域性高溫熱浪事件的持續時間將會繼續延長，綜合強度將進一步增強。