在騰訊過往20多年的企業發展歷程上，罕見像今年這樣果決進行產品的「斷捨離」。根據不完全統計，截止到今年8月，騰訊已經有近10款知名產品或應用相繼被騰訊官宣放棄，徹底成為歷史。

從近一點來看，8月9日，搜狗搜索App正式停止服務，搜狗搜索App更名後的Bingo App在蘋果應用商店中也已經下架；8月16日營運7年之久的看點App也宣佈關閉。根據公開資料顯示，騰訊看點高峰時的活躍用戶曾達到了2.4億，並佔據著QQ的一級入口位置。

盤點被喊卡的產品，其中不乏騰訊經營了十幾年的古早應用，也有曾經為騰訊創造過巨大價值的功勳產品，但因為種種不同的原因，如今已經沒有了存在的意義。

根據大陸自媒體「螺旋實驗室」指出，騰訊「斷捨離」行動始於今年4月，伴隨過不少遊戲玩家成長的QQ堂於4月20日正式停止營運，這款超過17年的遊戲就此與大眾告別。隨後4月30日，僅僅試水兩年的騰訊社交電商項目小鵝拼拼也正式關停，據騰訊相關人員表示，小鵝拼拼可能是近幾年內部投入資金最多的電商項目之一。

同時一些收購而來的項目也在面臨著被騰訊快速切割的命運，搜狗是明顯的代表，去年9月，搜狗宣佈完成私有化交易並退市，成為騰訊控股間接全資子公司。 之後搜狗眾多業務和項目被逐漸放棄，除搜狗搜索App外，搜狗地圖也已於5月正式下線。

分析今年被騰訊放棄掉的產品，其實最大的共性是在騰訊版圖內都已經有了優先順序更高的產品。例如影音短片軟體板塊，騰訊先有秒剪，後有智影，已經不再需要一個隻剩空殼的VUE。而在遊戲直播領域，騰訊把控著鬥魚、虎牙兩大寡頭，企鵝電競當然就顯得可有可無。