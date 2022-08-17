國內高齡化、少子化的現象讓家戶結構出現轉變，同時，也讓住宅面積的需求逐漸改變，永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料統計，台北市今年25坪以下的小宅交易占比自2018年起已連續五年超過五成，台北市住宅「小宅化」明顯。據今年上半年實價登錄資料，統計台北市25坪以下小宅五大熱門交易行政區，由台北市中山區以416件坐上冠軍寶座，平均總價為1049萬元，平均單價則是70.5萬元/坪。其次，則是萬華區以194件居次，平均總價為832萬元，平均單價53.0萬元/坪。

永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料，觀察台北市近十年住宅交易案件，2013年住宅買賣交易共24658件，其中25坪以下的小宅占比為33.9%，2016年小宅占比突破五成，2017年小幅回檔至48.6%後，自2018年起小宅交易占比已連續五年都在五成以上的水準，2022年第一季更是創下新高，小宅占比高達52.3%，顯示台北市的小坪數住宅已成為市場主流。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，25坪以內小宅佔交易比重連續五年在五成以上，等於在台北市每二間房屋交易，就有一間是25坪以內小宅。探究其原因，主要因台北市房價高昂，根據內政部公布最新資料顯示，台北市房價所得比高達16.22倍，也就是說要16.22年不吃不喝才能買得起台北市的房子，想進駐北市又維持一定生活品質的狀況下，小宅具備低總、低自備的優勢，購屋負擔相對輕鬆，自然讓小宅受到購屋族青睞。

陳金萍指出，台北市是台灣政經中心，房價也是全台之最，薪資漲幅追不上房價漲幅的時代，購屋人手中資金有限，想買進台北市難度越來越高，因此轉向購入低總、低自備的小坪數住宅，成為近年來房市熱門交易產品。此外，從五大小宅熱門交易行政區也可發現，台北市蛋白區就囊括4席，顯見在市中心房價高不可攀的狀況下，加上大眾運輸系統完備，通勤時間縮短，讓房價相對具備優勢的蛋白區更為吸睛，尤其是捷運、主幹道附近的1到2房小宅，最受青睞。