民進黨台北市長參選人陳時中17日在大巨蛋政策方針記者會中表達對大巨蛋的態度。（姚志平攝）

民進黨台北市長參選人陳時中17日在大巨蛋政策方針記者會中表達對大巨蛋的態度。（姚志平攝）

中華民國防疫學會理事長王任賢日前質疑，中央為了年底大選不讓新冠肺炎降級，如此一來，防疫及紓困振興特別條例就可彈性挹注競選相關補助費用。對此，民進黨台北市長參選人陳時中17日受訪酸說，他現在就是候選人，沒有任何官職，「也不是副市長，也不是立法委員」，相關公務預算跟自己無關。

陳時中上午赴第二場政見發布會，媒體會上詢問他，疫情警戒是否會降級，他對此表示，這要問指揮中心，但半年前就有討論與病毒共存，只要中重症與致死率低，當然就以病毒共存，有放鬆的可能性。

此外，國民黨立法院黨團稍早質疑，高端疫苗當初有承諾要捐但都沒有兌現，他回應，當然都已兌現，所有的貨都已經交了，他知道的大概300多萬左右，送的有折扣價，這些都沒有問題，倒是現在能不能打得完，是不是有丟棄的問題，還有待觀察。

至於國內頻傳民眾被騙到柬埔寨打工，國民黨台北市長參選人蔣萬安稱有4000多人失縱，被陳時中競選團隊發言人林楚茵說是造謠，依照他的了解，應該是4000多人在柬埔寨，對方卻說成4000人失蹤，「那就是世界大事情了拉」，一切由政府公告為主。