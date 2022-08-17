財政部長蘇建榮周三表示，過去幾年來總統和院長推動投資台灣行動方案，加速經濟結構轉型，整體經濟表現亮眼。

而財政部基於國家債務管控和財源融資調度，在國家稅收有餘裕時，多還一點債，為國家節省利息，也讓政府負債占GDP的比重維持在可以控制的範圍，以提升財政韌性與永續，這原本就是屬於財政部的職責，他只是做好應做的工作而已。也因為在彈性的財政管理下，讓台灣在面對新冠肺炎衝擊時，有足夠的財政能量推出相關的紓困及振興措施，並且還能維持財政穩健，蘇部長強調，這些還債成果屬於全民共同努力而來，非他一人所有。

蘇建榮周二在廣播節目專訪時提到，「歡迎台商回台投資行動方案」、「根留台灣企業加速投資行動方案」、「中小企業加速投資行動方案」的總統大推投資台灣三大方案，有效讓台灣經濟結構改變，促使產業回流，也讓稅收增加，其中今年證交稅稅收因台股並未像去年成長，但上市櫃企業獲利增加，令今年營所稅增加。

今年編列的法定債務還本960億元，截至今年7月底，已全數還完，下半年則依照台灣財政整體情況增加還債。蘇建榮指出，自他2018年中出任財長至2021年年底，約四年多來，總預算實質還債約3700餘億元，使國家財政面對重大衝擊時，仍具財政韌性。而周三更補充強調，這些還債成果屬於全民共同努力而來，非他一人所有。