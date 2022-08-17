為搶攻消費者中秋節團聚商機，台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下momo購物網自8月22日至9月11日祭出《兔給樂慶團圓》活動，集結超過250款知名電烤盤優惠3折起，預估帶動中秋烤盤銷售年增達20%。

中秋節即將到來，烤肉氛圍逐漸升溫，富邦媒旗下momo購物網分享，「中秋烤盤」躍升近期熱搜關鍵字，自8月至今搜尋量狂飆近10萬次，其中美觀兼具機能性的「電烤盤」為近年備受矚目的小家電，又以一機多功能、室內無煙款買氣最旺，而「不帶電烤盤」亦是經典熱賣常勝軍，據momo站上銷售觀察，支援煎、煮、炒、炸、烤等多功能料理及烤盤配件多樣化的電烤盤最受消費者青睞，佔電烤盤類銷售佔比約四成，人手一台即可輕鬆享受下廚樂趣。

momo自8月22日至9月11日祭出《兔給樂慶團圓》活動，集結超過250款知名電烤盤優惠3折起及多項好禮，預估帶動中秋烤盤銷售年增達20%。

momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，111年7月合併營收約為79.4億元，年增10.65%，續創歷年同月新高，累計今年1至7月合併營收逾560.13億元，較去年同期成長17.2%，續創歷年同期新高，其中7月momo網路購物也再度刷新歷年同期新高，年增11.9%，業績佔比達全公司營業額的95.2%；同時五大品類皆維持穩健的成長，其中以健康休閒、流行精品、美妝保健表現最為亮眼。