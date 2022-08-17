MIH開放電動車聯盟（MIH Consortium）今（17）日宣布，延攬美國電動車新創公司Lordstown Motors執行長Edward Hightower及美國白金級加速器Techstars董事總經理Tricia Martinez等2位重量級國際級專家擔任MIH會策顧問，將深化MIH在美國電動車市場的布局。

此外，為加速MIH工作小組標準化工作進行，MIH委員會將正式啟動會員提名及選舉程序。無論是引進國際專家及新的委員會制度，均在在落實MIH高透明度及多樣性精神，宣告聯盟正式邁入下一階段。

MIH表示，在汽車產業擁有逾30年資歷的Edward Hightower先生也是一名創業家，目前為電動車新創公司Lordstown Motors執行長，並擔任Lordstown Motors與鴻海(2317)合資公司MIH EV Design執行長。

Edward Hightower曾於福特、BMW、通用汽車擔任產品開發、工程等高階管理職位，並曾創立專注全球汽車和製造業務的私人投資及諮詢公司Motoring Ventures LLC，擔任烏干達電動城市巴士製造商Kiira Motors顧問，對北美、非洲和拉丁美洲等新興市場擁有豐富經驗。

Tricia Martinez女士為連續創業家及投資者，現任Techstars未來產業加速器董事總經理，專注投資並支持有潛力改變世界的突破性技術，如人工智慧、潔淨科技、5G技術等。曾任職於美國能源部，並在擔任總統創新研究員期間，負責研究最前瞻的電氣化技術。

MIH以創建開放式電動車生態圈為宗旨，打破過去汽車產業經營及思維模式，成立發展一年多以來已聚集逾2400家夥伴。在「立足台灣，走向世界」策略下，MIH進一步積極走向國際市場，近期已有諸多國際電動車服務供應商及新創電動車品牌加入聯盟，成績有目共睹。

MIH執行長鄭顯聰表示，2位重量級國際級專家擔任MIH會策顧問，將為MIH布局美國市場的深度及廣度提升到新層次，並開啟獲得更多國際夥伴加入的新契機，正式代表MIH聯盟邁進新階段。MIH亦將積極與更多海外夥伴合作，包括東南亞、印度、中東、歐洲等。

同時，MIH委員會任期屆滿後將進行改選，此次將正式啟動選舉程序，預計於8月開放捐款會員（Contributor Member）提名委員人選，並於10月展開選舉，透過此舉強化聯盟運作透明度及委員會多元性，進而啟動更多工作小組，以及加速標準化工作進展。