靜宜大學新任校長林思伶與台中市長盧秀燕，兩人日前就台中城市行銷、高等教育、東協廣場跨境基地等議題展開對談。（靜宜大學提供）

林思伶規畫與市府各局處密切攜手合作，發揮更多綜效；盧秀燕期盼未來共同推動城市行銷，讓不同族群建立對城市的認同感與幸福感。（靜宜大學提供）

盧秀燕說，台中市近年來極力推動城市行銷，對於靜宜大學將要推展的城市行銷表達肯定與歡迎。（靜宜大學提供）

盧秀燕特別致贈設計的悠遊卡作為見面禮；靜宜大學回贈該校研發的面膜及保養品等特色產品；期待能攜手促進多面向交流合作，嘉惠全體市民與青年學子。（靜宜大學提供）

靜宜大學新任校長林思伶與台中市長盧秀燕，兩人日前就台中城市行銷、高等教育、東協廣場跨境基地等議題展開對談。林思伶規畫與市府各局處密切攜手合作，發揮更多綜效；盧秀燕期盼未來共同推動城市行銷，讓不同族群建立對城市的認同感與幸福感，藉此嘉惠全體市民與青年學子。

盧秀燕指出，林思伶曾擔任多項要職，對城市行銷跟美學有獨特的見解與想法，市府跟靜宜大學長年來是夥伴關係，現階段可優化目前的合作方案，並針對不同面向，積極展開交流互動。

盧秀燕表示，台中市近年來極力推動城市行銷，以目前正進行的「台中好甜」主題競賽系列活動為例，不僅能展現台中是友善城市，也是擁有百年糕餅文化等底蘊故事的糕餅之都，這成為重要的城市品牌特色。對於靜宜大學將要推展的城市行銷表達肯定與歡迎。

盧秀燕以台中城市行銷為例說，觀旅局在水湳中央公園推動台灣曼哈頓在台中小旅行，特別安排所有局處首長實地走訪園區，在踏查同時瞭解日後附近將建置的國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心等重要市政建設。市府也積極訓練與培育在地優質導遊，希望成為特色活動及推薦遊程。

林思伶表示，她在高雄文化局長任內透過跨局處協助，以城市美學核心策略，完成「高雄建築百選」專書，行銷城市之美！靜宜目前擁有觀光、城市創新行銷等相關課程，還有海外姐妹校及國際學生等豐沛資源特色；希望未來能連結更多產官學資源，深耕在地、連結國際，協助打造城市特色。

林思伶說，靜宜承接台中市政府位於東協廣場二樓的「台中跨境體驗示範基地」，提供語言、數位電商的訓練及城市旅遊等服務；也運用東協廣場的外籍移工聚集特色，不僅協助新住民二代、南向新住民創業及就業；期待未來能結合市府民政局等更多單位，讓「台中跨境體驗示範基地」發揮更多效益。

林思伶也實地瞭解「東協廣場」周邊的環境與異國餐廳，她強調未來希望與市府合作，藉由該校的食營與觀光等系所專業，協助業者瞭解食材特性及營養成分等，提供消費者更營養又安全的餐點！

林思伶強調，靜宜是第九屆「天主教學校校務發展協會」常務委員學校，並將展開工作坊等相關課程，期盼有機會與市府合作。盧秀燕表示樂觀其成，並指出她上任後也與教會聯盟攜手於聖誕夜在市府廣場前舉行彌撒，非常期待未來的合作方案。

盧秀燕特別致贈設計的悠遊卡作為見面禮；靜宜大學也回贈該校研發的面膜及保養品等特色產品。期待市府與靜宜大學能攜手促進多面向交流合作，嘉惠全體市民與青年學子。