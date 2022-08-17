藝人艾成驚傳墜樓 橫躺蘆洲捷運站出口無生命跡象

獨家／藝人艾成墜樓享年40歲 超偶製作人曝「最後見面」狀況

參加節目《超級偶像》出道的艾成，今(17日)傳出意外身亡，享年40歲，讓不少人都相當震驚，而他2年前和愛情長跑10多年的王瞳結婚，成家後才正要立業，卻傳出餐飲事業亮紅燈，賠了300多萬必須得關掉創始店，今年6月他受訪更新其實賠的正確金額是500萬，令他壓力大到血壓飆升，還放話請老婆別睡，「睡了明天可能見不到我」。

艾成今年5月才過40歲生日，當時他和老婆王瞳傳出PCR雙雙確診，但他卻稱不辛苦，笑說和王瞳「10+7」的日子不辛苦，對他來說是最棒的生日禮物，因為這段時間，跟愛妻的生活好像在度假一樣，每天都吃飽睡飽，還更有時間跟愛犬相處，相當享受當居家男人。

艾成近年忙馬來西亞餐廳「艾叻沙」，先前他接受本報專訪，坦言兩年前就考慮過收店，但想到是創始店還是捨不得，又因為西門町創始店每月店租超過20萬，加上人事、原料等支出，每月營收要達到70萬元才有機會打平，原本想用賣便當的方式開源求生存，但最後仍不堪負荷，只好選擇關店。

快訊／艾成蘆洲墜樓掀過往愛恨情仇 深情守護王瞳無怨言

艾成今傳出驟逝。（圖／中時資料照片）

今年6月艾成受訪，更新所負債的金額約500萬，他有高血壓家族病史，因現實壓力大，血壓一度飆升到180、心跳120幾，「當晚我一手握著瞳瞳的手，一手摸著我的心臟，叫她不要睡，我跟她說妳睡了可能明天見不到我」，而王瞳也盡責陪著他等到身體好轉，問他當晚在想什麼？他無奈說：「心裡想著不甘心，最捨不得狗狗和太太。債務還沒有解決，那她堂哥可能要跑路」，又問他經歷生死關卡後後有對老婆更好嗎？他笑說：「我已經對她好到無法突破自己，很難超越！」

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