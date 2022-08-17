柬埔寨人蛇集團詐騙事件頻傳，抱著淘金夢被騙去當豬仔的不勝其數，前資深刑警高仁和透露，曾有一名17歲住彰化的身心障礙少年被人蛇集團盯上，跟少年的阿嬤說要帶他北上工作，會照顧好他，給了阿嬤5萬元，人就被帶去柬埔寨西港，最後被割腎，丟到路邊奄奄一息。

高仁和日前在《這！不是新聞》節目指出，現在最新消息是人蛇集團都到花東、屏東、南部偏鄉一帶找原住民年輕人，告訴家裡人要帶他們北上工作，若未成年會先付2、3萬給他的家人，事實上是帶去柬埔寨，另外一種是去找孤兒院，把孤兒們帶去柬埔寨後一個牽一個，失去利用價值再轉賣到緬甸，進了緬甸就是死路一條。

高仁和表示，曾遇到一些真實案件，有些小孩會在廟裡打零工賺錢，有5名年輕人被人蛇集團盯上，其中一個是17歲少年，父親早逝，媽媽在台北工作，從由阿嬤扶養長大，人蛇集團便向阿嬤謊稱要帶少年北上工作，會照顧得很好，給了阿嬤5萬元現金，就把人帶去柬埔寨西港。

前資深刑警高仁和透露，有些小孩會在廟裡幫忙最是打零工賺錢，卻被人蛇集團盯上。(翻攝自YouTube)

誰知，這位少年有身心障礙，講話口齒不清騙不到人，惹得詐騙集團高層震怒，一氣之下把少年一顆腎割下賣掉，再把人轉賣到緬甸，但割腎手術太粗糙隨便，少年在柬埔寨開車往緬甸的路程上血流不止，路經泰國時駕駛以為他死了，就把他一腳踢下車丟棄路邊。

幸運的是，有善良的當地人救起渾身是血的少年並通知警方，調查後發現他是台灣人，最後少年順利回家，但由於回憶太過恐怖，他至今依然要接受身心治療。