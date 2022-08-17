美國商務部工業和安全局在日前宣布祭出4大出口管制措施，其中以用來開發3奈米以下的EDA軟體禁令最受關注，恐將衝擊大陸半導體業在先進製程的發展。美國不斷加強對半導體設備的出口限制，但根據華爾街日報報導，美國商務部數據顯示，美國幾乎全數放行科技出口至大陸，一些半導體關鍵製造工具的出口甚至大幅增加。

報導引述美國商務部數據資料指出，2020年美國對大陸出口總額達1250億美元(折合約3.7兆元台幣)，其中官方要求出口需要許可執照的比例，只有不到0.5%，分析顯示，在這一部分中，該機構核准高達94%(即2652件)對大陸科技出口的申請。

2021年部份半導體關鍵製造工具出口到大陸，美國商務部也不再管制，調查結果顯示，這類先進科技設備的出口金額，從2017年的26億美元大幅提升至69億美元。

報導稱，根據該項調查結果，代表美國企業將大量半導體、航太零件、人工智慧科技和其他可能用於軍事用途品項都出口至大陸。

批評人士則質疑，美國商務部並未把國家安全置於商業利益之上，呼籲美國政府必須盡快修法，因為商務部雖然有列出「貿易黑名單」，但美企只要申請執照通常就能過關，無法完全阻擋他們把產品賣給清單上的實體。

值得注意的是，美國仍持續在半導體領域牽制大陸發展，上周再祭出4道新禁令，包括用來開發3奈米以下晶片的自動化軟體（EDA）、第四代半導體材料氧化鎵（Ga2O3）和金剛石及用在火箭、高超音速系統的渦輪燃燒技術（PGC）等。