中國國家衛健委於今天（8月17日）上午舉行新聞發佈會，介紹《關於進一步完善和落實積極生育支持措施的指導意見》有關情況。國家醫保局待遇保障司副司長劉娟介紹：生育津貼是生育保險待遇的重要內容。《指導意見》貫徹落實中央要求，提出國家統一規範並制定完善生育保險生育津貼政策，主要有三個方面考慮：

一是堅持基本保障。社會保障領域要「堅持制度的統一性和規範性」「既要盡力而為、又要量力而行」。完善生育保險相關待遇保障，既要兼顧基金支撐能力，又要體現積極支持生育的方向。

二是均衡地區間待遇差距。近年來，隨著人口政策的調整優化，地方在法定產假之外新設了生育獎勵假，整體看，各地假期時長不一、差異較大，權益保障的做法上也各不相同，地區間待遇水平不均衡，容易引發攀比。

三是促進女性公平就業。實踐證明，假期過長可能會帶來職業女性的生育顧慮，增加女性的就業歧視，影響男女公平就業，繼而影響女性生育意願，宜統籌考慮各方負擔和對就業的影響，綜合施策、責任共擔，共同構建積極生育支持體系。