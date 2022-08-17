俄羅斯化肥生產商EuroChem周二表示，要求其7億美元和2024年到期的債券持有人，允許將該債券的所有利息支付推遲到最後到期日。同時SUEK也提出相同要求。

EuroChem還要求債券持有人同意更換債券受託人，並且「解除發行人和擔保人履行契約和某些違約事件的責任」。

債券持有人必須在9月5日前對該提議進行投票，投票結果將在9月7日傍晚公布。

該公司表示，西方的制裁以及俄羅斯的資本管制，都是該公司凍結利息支付要求的原因。

另外俄羅斯最大煤炭企業SUEK也提出相同要求，要求其2026年的5億美元債券持有人，同意推遲所有利息支付，直到債券到期日為止。

EuroChem公司在瑞士註冊，但是其主要業務在俄羅斯。而兩家公司的控股人都是俄羅斯商人Andrey Melnichenko。

兩家公司都在聲明中表示，「發行人啟動了徵求同意計畫，以便將票據利息支付推遲到最後的到期日」。

俄國富商Andrey Melnichenko從1991年蘇聯解體之後，便開始累積財富。在俄烏戰爭爆發不久，於3月8日即放棄該兩家公司的控制權，僅留下妻子Aleksandra Melnichenko成為兩家公司實質受益人。而在西方進行制裁不久後，公司開始掙扎於債息的支付。